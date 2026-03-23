Возрастное ограничение 18+
К проектированию второй ветки для метро Екатеринбурга хотят приступить в 2027 году
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Близкий к мэрии канал «Екатеринбург. Главное» сообщил, что к проектированию новой ветки для метрополитена приступят в 2027 году.
В начале этого года сообщалось, что региональные власти учли в областном бюджете расходы на строительство новых станций для метро Екатеринбурга.
«Уже идут расчёты и готовится технико-экономическое обоснование (ТЭО) для этого проекта: какие затраты, какой пассажиропоток. И здесь все даже лучше, чем с наземным метро. ТЭО будет готово к концу года, далее – проектирование станций»,
– пишет ресурс.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
