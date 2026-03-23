В Екатеринбурге родители патрулируют пешеходные переходы для бесед о ПДД с детьми
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В рамках акции екатеринбургской ГИБДД «Внимание – каникулы!» горожане участвуют в «Родительских патрулях», проводя беседы возле пешеходных переходов.
Как рассказали в городской Госавтоинспекции, родители рассказывают о «дорожных ловушках» и объясняют, почему необходимо спешиваться с велосипеда и самоката при переходе дороги. Разговоры проводятся не только с детьми, но и со взрослыми: взрослых призывают говорить об этом с школьниками, а детей – помнить о правилах безопасного поведения на дороге.
«Нужно ежедневно напоминать ребятам о необходимости быть внимательными вблизи проезжей части, особенно в весенний период: из‑за переменчивой погоды, гололеда, появления на дорогах луж, которые могут скрывать ямы и разметку, важно быть вдвое осторожнее»,
– подчеркнули в ГИБДД.
