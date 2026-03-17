СМИ сообщают об избиении ребёнка матерью в Большом Истоке
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В СМИ опубликовали видео из Большого Истока, на котором женщина жестоко избивает ребёнка. По данным Е1.ru, это была его родная мать.
На видео женщина благодарит молодых людей за то, что они поймали мальчика, после чего колотит ребёнка. Потом она обещает, что больше не будет его трогать, и снова начинает бить.
Сама женщина заявила ресурсу, что таким образом наказала ребёнка за то, что он убежал из дома.
Официально инцидент ещё не комментировали.
«Понимаете, у меня сердце больное, он так делает, а я бегать-то за ним не могу. Я боялась за него, искала его. Потом какая-то женщина мне сказала, что его поймали. И когда ребята его привели, я начала на него просто кидаться. Но такого больше не повторится»,
– приводит её слова издание.
