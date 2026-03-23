Прокуратура проверяет информацию об избиении мальчика матерью в Большом Истоке
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сысертская межрайонная прокуратура сообщила о проверке информации о том, что в Большом Истоке восьмилетнего мальчика избила его собственная мать.
По данным ведомства, это произошло 22 марта около 16.00 возле детской площадки СНТ «Комфорт». Также сообщается, что в семье воспитывается двое мальчиков 2017 и 2019 годов рождения.
В ходе проверки прокуратура намерена дать произошедшему правовую оценку и выяснить, работали ли органы профилактики с этой семьей.
