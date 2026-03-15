Из Екатеринбурга в Санкт-Петербург отменили два рейса
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Два рейса из Екатеринбурга в Санкт-Петербург отменили. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта Кольцово.
Первый рейс авиакомпании «Россия» должен был вылететь накануне в 22.25, второй рейс «СмартАвиа» – сегодня утром в 07.15. Однако из-за масштабной атаки БПЛА в аэропорте Пулково ввели ограничения.
«В общей сложности над Ленинградской областью уничтожено более 50 беспилотников»,
– сообщил в своём канале в МАХ глава региона Александр Дрозденко сегодня утром.
