Красноуфимский суд вернул покупателю проданную по «схеме Долиной» квартиру





– рассказали в суде. «Первая не выявила у неё психических расстройств в юридически значимый период. Вторая – подтвердила, что она могла понимать значение своих действий. Эксперты указали на её доверчивость и подверженность влиянию в стрессовой ситуации, но не нашли оснований для вывода о неспособности руководить действиями»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Красноуфимский районный суд вернул покупателю квартиру в коттедже, проданную «по схеме Долиной».Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в июне прошлого года местный житель приобрёл 1/2 доли коттеджа и долю в праве общедолевой собственности на земельный участок за 3 953 000 рублей. До 1 июля собственница – пенсионерка – должна была передать жильё новому владельцу, но, когда пришло время, отказалась съезжать, заявив, что стала жертвой мошенников.После этого покупатель и продавец обратились в суд. Покупатель просил выселить бывшую собственницу и обязать её передать ключи от квартиры, а продавец – признать сделку недействительной.Согласно материалам дела, женщина в день сделки перевела все деньги, полученные от продажи, на счета неустановленных лиц. Спустя три дня было возбуждено уголовное дело, по которому пенсионерка признана потерпевшей.В суде адвокат продавца настаивал, что женщину ввели в заблуждение, и указывал, что рыночная цена квартиры значительно выше – 5 430 000 рублей по отчёту об оценке. Собственник иск не признал, отметив, что никаких сомнений в адекватности продавца у него не было. Он рассказал, что пенсионерка объяснили срочность продажи желанием переехать к дочери, и подчеркнул, что сделка была нотариальной.Пожилой женщине были назначены две комплексные психолого-психиатрические экспертизы.В итоге суд принял сторону покупателя: удовлетворил его иск и отказал в встречном. Он отметил, что заблуждение продавца относительно мотива «спасти» квартиру от мошенников не является основанием для признания сделки недействительной. Покупатель не знал и не должен был знать о манипуляциях в отношении продавца. Судом также отмечена добросовестность покупателя.Иск о признании сделки недействительной и возврате имущества полностью отклонён. По решению суда, пенсионерка обязана съехать из квартиры и передать ключи.Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.Мероприятие для возрастной категории 18+