Красноуфимский суд вернул покупателю проданную по «схеме Долиной» квартиру
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Красноуфимский районный суд вернул покупателю квартиру в коттедже, проданную «по схеме Долиной».
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в июне прошлого года местный житель приобрёл 1/2 доли коттеджа и долю в праве общедолевой собственности на земельный участок за 3 953 000 рублей. До 1 июля собственница – пенсионерка – должна была передать жильё новому владельцу, но, когда пришло время, отказалась съезжать, заявив, что стала жертвой мошенников.
После этого покупатель и продавец обратились в суд. Покупатель просил выселить бывшую собственницу и обязать её передать ключи от квартиры, а продавец – признать сделку недействительной.
Согласно материалам дела, женщина в день сделки перевела все деньги, полученные от продажи, на счета неустановленных лиц. Спустя три дня было возбуждено уголовное дело, по которому пенсионерка признана потерпевшей.
В суде адвокат продавца настаивал, что женщину ввели в заблуждение, и указывал, что рыночная цена квартиры значительно выше – 5 430 000 рублей по отчёту об оценке. Собственник иск не признал, отметив, что никаких сомнений в адекватности продавца у него не было. Он рассказал, что пенсионерка объяснили срочность продажи желанием переехать к дочери, и подчеркнул, что сделка была нотариальной.
Пожилой женщине были назначены две комплексные психолого-психиатрические экспертизы.
«Первая не выявила у неё психических расстройств в юридически значимый период. Вторая – подтвердила, что она могла понимать значение своих действий. Эксперты указали на её доверчивость и подверженность влиянию в стрессовой ситуации, но не нашли оснований для вывода о неспособности руководить действиями»,
– рассказали в суде.
В итоге суд принял сторону покупателя: удовлетворил его иск и отказал в встречном. Он отметил, что заблуждение продавца относительно мотива «спасти» квартиру от мошенников не является основанием для признания сделки недействительной. Покупатель не знал и не должен был знать о манипуляциях в отношении продавца. Судом также отмечена добросовестность покупателя.
Иск о признании сделки недействительной и возврате имущества полностью отклонён. По решению суда, пенсионерка обязана съехать из квартиры и передать ключи.
Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
