Жительница Донецка взыскала с МВД более 350 тысяч рублей за незаконный отказ в статусе переселенца
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Жительница Донецка взыскала с МВД более 350 тысяч рублей моральной компенсации за отказ в выдаче удостоверения вынужденного переселенца после того, как она переехала в Екатеринбург.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, женщина приехала в уральскую столицу в мае 2022 года. Её разместили в пансионате «Уктусский», где она год проживала бесплатно. В дальнейшем, чтобы сохранить право на бесплатное проживание, ей было необходимо получить статус переселенца. В июле 2023 года она обратилась в ГУ МВД России по Свердловской области за получением удостоверения переселенца, но из-за того, что она пропустила срок обращения, ей отказали. С этого момента ей пришлось платить за проживание в пансионате.
Она подала к МВД иск, и в сентябре 2023 года суд признал отказ незаконным, обязав ведомство рассмотреть ходатайство. Однако, несмотря на вступившее в силу решение, 15 августа 2024 года женщине вновь отказали. И лишь после повторного обращения в суд, ей удалось восстановить свои права.
За то время, которое женщина проживала в пансионате без статуса переселенца, она заплатила за проживание 479 612 рублей. Чтобы вернуть эти деньги, жительница Донецка снова обратилась в суд с иском к МВД России и ГУ МВД России по Свердловской области, требуя возместить убытки, компенсировать моральный вред, а также расходы на лечение и госпошлину. Общая сумма иска составила 572 тысячи рублей.
Суд удовлетворил иск частично, взыскав с государства в лице МВД 5 тысяч рублей морального вреда, 358 071 рубль убытков и 15 932 рубля госпошлины. Ответчики обжаловали решение, но безуспешно.
«Судом обоснованно установлено, что причиной, по которой истец не могла воспользоваться правом на бесплатное проживание, является отказ сотрудниками МВД России в признании её вынужденным переселенцем»,
– говорится в апелляционном определении.
