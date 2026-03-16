Экс-директора «Сысертского лесничества» осудили за взятку
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сысертский районный суд признал бывшего директора местного лесничества Юрия Петрова виновным в получении взяток на 1,5 миллиона рублей.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, в августе 2024 года Петров получил 100 тысяч рублей и подарки на 1,4 миллиона рублей от руководителя коммерческой организации за «закрытие глаз» на нарушения компании.
Суд признал Юрия Петров виновным по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки за покровительство и попустительство по службе») и назначил штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Также с осуждённого взыскана сумма взяток (100 тысяч рублей и стоимость подарков) в доход государства. Кроме того, Петрова лишили права занимать руководящие должности на 3 года.
Сообщается, что в отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело.
