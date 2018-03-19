На Урале объявился «главнокомандующий войсками СССР»

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Мужчину подозревают в экстремизме. По версии следствия, он рассылал по военным частям призывы перейти на сторону вооруженных сил СССР.
Как сообщает агентство «Между строк», аналогичные обыски прошли в Нижнем Тагиле в офисе организации, руководитель которой Петр Афанасенко называет себя временно исполняющим обязанности главы города Нижний Тагил РСФСР и министром внутренних дел СССР.
«В офисе было изъято более тысячи наименований документации. Сейчас проводится комплекс экспертных исследований этих материалов. На данный момент предъявить Афанасенко нечего. Когда мы вошли к ним в офис, он проводил по конференц-связи совещание с руководителями других структурных подразделений: “президентом”, “главой КГБ”, “главой управления кадров”. С гражданами, которые присваивают себе должности и решают будущее нашего государства», - рассказал старший следователь УФСБ по Центральному военному округу Никита Карпов.
Фото: 1001post.com
© «Вечерние Ведомости»
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