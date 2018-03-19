На Урале объявился «главнокомандующий войсками СССР»

09:40 | 21.03.2018

В Екатеринбурге прошли обыски в квартире местного жителя, называющего себя «главнокомандующим войсками СССР», передает РЕН ТВ.



В жилище обнаружили десятки поддельных документов с гербом Советского Союза: свидетельства, приказы и другое.



Мужчину подозревают в экстремизме. По версии следствия, он рассылал по военным частям призывы перейти на сторону вооруженных сил СССР.



Как сообщает агентство «Между строк», аналогичные обыски прошли в Нижнем Тагиле в офисе организации, руководитель которой Петр Афанасенко называет себя временно исполняющим обязанности главы города Нижний Тагил РСФСР и министром внутренних дел СССР.



«В офисе было изъято более тысячи наименований документации. Сейчас проводится комплекс экспертных исследований этих материалов. На данный момент предъявить Афанасенко нечего. Когда мы вошли к ним в офис, он проводил по конференц-связи совещание с руководителями других структурных подразделений: “президентом”, “главой КГБ”, “главой управления кадров”. С гражданами, которые присваивают себе должности и решают будущее нашего государства», - рассказал старший следователь УФСБ по Центральному военному округу Никита Карпов.





Фото: 1001post.com