Павел Дуров о решении Верховного суда по Telegram: угрозы заблокировать бесполезны

Как сообщает сегодня, Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram, в ответ на решение Верховного суда о признании требования ФСБ о дешифровке сообщений в Telegram законным заявил, что угрозы заблокировать мессенджер бесполезны.«Угрозы блокировать Telegram, если он не предоставит частные данные своих пользователей, не принесут плодов. Telegram будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни», — написал он вНапомним, что ранее Роскомнадзор направил уведомление, обязав Telegram предоставить ФСБ информацию, необходимую для декодирования сообщений.«Роскомнадзор направил в адрес Telegram Messenger Limited уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации», — говорится в сообщении на сайте ведомства.Кроме того, в ведомстве напомнили, что в соответствии с ч. 1 ст. 15.4 закона № 149-ФЗ вышеуказанные обязанности должны быть исполнены в течение 15 дней с момента получения уведомления.Добавим, что ранее Верховный суд России отклонил иск Telegram, в котором компания просила признать недействительным требование ФСБ о дешифровке сообщений.Фото: yasdelaleto.ru