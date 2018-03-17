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12:35 | 19.03.2018

Детдомовец зарезал бомжа на Химмаше за отказ купить пачку сигарет

В Екатеринбурге на прошлой неделе воспитанник детского дома № 7 (ул. Металлургов, 42а) зарезал мужчину-бомжа на Химмаше. По данным veved.ru, 16-летний подросток Александр А. попросил свою жертву купить пачку сигарет, а после отказа нанес ему смертельное ранение ножом в шею.

Как стало известно изданию, у подростка отсутствует гражданство РФ. После начала боевых действий в Донбассе он приехал в Екатеринбург с отцом с Украины. После получения статуса беженца нерадивый отец бросил ребенка, исчезнув в неизвестном направлении. После этого мальчика определили в детский дом. В настоящее время он задержан.

В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Свердловской области пока не комментируют ситуацию.

Фото: http://bnkirov.ru

© «Вечерние Ведомости»

 


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