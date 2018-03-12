Зампред Гордумы Екатеринбурга подарил школьнице щенка

11:37 | 14.03.2018

13 марта зампред Гордумы Екатеринбурга Виктор Тестов вручил щенка породы сиба-ину 8-летней школьнице, пишет пресс-служба горпарламента.



В своем письме ученица второго класса попросила депутата подарить ей щенка сиба-ину, о котором она мечтала после просмотра фильмов «Хатико» и «История Мари и трех щенков». Будучи очень ответственной, девочка изучила все об особенностях породы, условиях содержания, дрессировке, прививках. В ожидании нового друга, школьница уже подготовила для собаки игрушки, посуду и все самое необходимое.



Виктор Тестов решил исполнить заветную мечту ребенка и вручил девочке 3-х месячного щенка.



«В этом же возрасте у меня была такая же мечта, которую родители не поддержали. Сказали, что заводи собаку сам, когда вырастешь. Я ходил в клуб собаководов, мечтал о четвероногом друге. Потом был институт, служба в армии… И только когда мне было уже далеко за 30 лет, и были свои дети, я смог реализовать мечту, у меня появилась первая собака. Сейчас я собаковод со стажем. У меня были и терьеры, и ньюфаундленд, сейчас шпицы. Причем не только у меня, но и у моих детей. И сейчас мне уже сложно представить, что детство моих детей, моих внуков прошло бы без собаки. Поэтому я не мог не исполнить мечту Ксюши. Щенка надо кормить, выгуливать, заботиться о нем. Это дисциплинирует. Теперь, Ксюша, на тебе большая ответственность за жизнь живого существа, большой и серьезной собаки, которая вырастет и станет твоим верным другом на долгие-долгие годы!», – сказал девочке Виктор Тестов.