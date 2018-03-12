Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 12 марта 2018 года

11:33 | 13.03.2018

За дежурные сутки с 08:00 12.03.2018 до 08:00 13.03.2018 зарегистрировано 130 преступлений, по горячим следам раскрыто 85. Из них 4 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 1 угон, 18 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 11 фактов сбыта.



За минувшие дежурные сутки произошло 4 ДТП, в которых пострадали 5 человек.



За прошедшие сутки на территории области прошло 7 массовых мероприятий, в которых приняли участие 4945 человек. Для обеспечения охраны порядка задействовались 210 сотрудников органов внутренних дел, 56 работников частных охранных предприятий. На случай осложнения оперативной обстановки был сформирован резерв из 94 сотрудников полиции. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области