О желании проголосовать за президента не по прописке заявили более 40 тысяч свердловчан

19:28 | 2.03.2018

На сегодняшний день в Свердловской области заявления о голосовании по месту жительства -вместо места прописки - подали более 40 тысяч избирателей.



При этом, по информации пресс-службы свердловского облизбиркома, с этими заявлениями всего 5 тысяч граждан обратились в территориальные избирательные комиссии, а еще 6 тысяч воспользовались услугами многофункциональных центров. Наибольшее число пожелавших проголосовать по месту нахождения наблюдается на едином портале государственных услуг – а именно 19,6 тысяч человек.



Отметим, что заявления о голосовании по месту жительства можно будет подать на портале «Госуслуг» только до 12 марта. Затем подобные заявления будут приниматься только в участковых избирательных комиссиях по месту прописки.



Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.



Фото: ksonline.ru