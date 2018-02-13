Областной суд оставил одного из лидеров этнической группы, промышлявшей в Екатеринбурге автоподставами, в СИЗО

19:08 | 14.02.2018

Свердловский областной суд сегодня, 14 февраля, оставил в СИЗО одного из лидеров этнической группы, промышлявшей в Екатеринбурге автоподставами. Младший из братьев Карапетянов, Агаси, подавал апелляцию на решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, который 4 февраля удовлетворил ходатайство следователя Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, но безуспешно.



Напомним, что участники организованной группы были задержаны 3 февраля оперативниками ОБОП Управления уголовного розыска полицейского главка и бойцами СОБР по подозрению в мошенничестве в сфере автострахования, совершенном группой лиц по предварительному сговору. В их числе, помимо Агаси Карапетян, 34-летний Карапет Карапетян, 37-летний Александр Токарь, 24-летний Дениса Груба и 32-летняя беременная Венера Б.



Напомним, что всем пятерым участникам вменяется ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (Мошенничество в сфере автострахования, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). По непроверенным данным, в отношении братьев Карапетян дело переквалифицировано на часть четвертую той же статьи – мошенничество в сфере автострахования, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, которая является более тяжкой.



Потерпевшей стороной по уголовному делу проходит свердловский филиал страховой компании «ЮжуралАСКО», представители которой и обратились в полицию. По месту жительства членов группы и в автосервисах были проведены обыски, изъято несколько автомобилей, используемых для фиктивных ДТП с целью получения страховых премий, в том числе Range Rover Vogue, Toyota Camry, Honda Accord, Jeep Grand Cherokee, Audi TT и другие.



Всего на счету организованной группы, которая ведет свою деятельность с 2015 года, не менее 70 эпизодов в сфере автомошенничества. Ущерб страховых компаний еще подсчитывается, но известно, что по некоторым выплатам суммы доходили до 400–500 тысяч рублей.