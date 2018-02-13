В Верхней Пышме из окна четвертого этажа выкинули щенка

23:35 | 13.02.2018

Животное от полученных травм скончалось.



— 10 февраля в 8 вечера по Мичурина, 6 «летела» собака. Она летела с 4-го этажа. Там открылся балкон — мы на шум этот и подняли голову, а потом оттуда что-то вылетело: мы решили, что это пакет. Но потом мы услышали, как собака закричала от боли, - рассказала местная жительница Юлия.



При этом горожане помогли животному, оказав первую помощь и доставив в ветлечебницу.



— Спасибо врачам ветлечебницы на Уральских Рабочих, которые провели первичный осмотр, выявили перелом конечности и поставили обезболивающий укол. Но при этом предупредили, что основной диагноз травм можно поставить только после рентгеновских снимков, которые необходимо сделать в Екатеринбурге, что мы и сделали, — добавила Юлия.



У собаки была высотная политравма, ушиб лёгких, гемоторакс, интерстициальный отёк, перелом рёбер, перелом костей пясти левой конечности. Собака выжить не смогла.



В ветеринарной клинике этот факт подтвердили.





Фото: pxhere.com