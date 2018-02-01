На Урале простились с Яковом Спектором

14:29 | 13.02.2018

В Екатеринбурге прошла церемония прощания с председателем Общественной палаты Яковом Авдеевичем Спектором, ушедшим из жизни 10 февраля. Проститься с Яковом Авдеевичем пришли более тысячи человек.



Скончался Яков Авдеевич на 74-м году жизни. Он долгое время пытался побороть рак, лечился в России и за рубежом, но болезнь оказалась сильнее.



Общественную палату он возглавил в 2013 году. В августе 2017 года Якову Спектору было присвоено звание «Почетный гражданин Екатеринбурга».





Фото: Ксения Хилаева