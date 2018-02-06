В Екатеринбурге из-за столкновения нескольких автомобилей на Челюскинцев образовалась пробка

20:19 | 7.02.2018

Сегодня в районе семи часов вечера на улице Челюскинцев — напротив здания Управления Свердловской железной дороги — столкнулись сразу четыре автомобиля.



По информации очевидцев, сообщивших об увиденном в паблик «Инцидент. Екатеринбург» во «ВКонтакте», виновником аварии стал легковой автомобиль, который резко затормозил, а последующие автомобили, не соблюдавшие необходимую дистанцию, столкнулись «паровозиком».



Как сообщили СМИ в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, в массовой аварии никто не пострадал.



Сейчас на Челюскинцев образовалась пробка в сторону Макаровского моста.



Фото: Инцидент. Екатеринбург/vk.com