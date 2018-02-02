Лидеров этнической группы, промышлявшей в Екатеринбурге автоподставами, отправили в СИЗО

21:02 | 4.02.2018

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга сегодня, 4 февраля, удовлетворил ходатайство следователя Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу братьям Карапетянам — 34-летнему Карапету и 32-летнему Агаси. Они были задержаны в минувшую пятницу оперативниками ОБОП Управления уголовного розыска полицейского главка и бойцами СОБР по подозрению в мошенничестве в сфере автострахования, совершенном группой лиц по предварительному сговору.



Других участников организованной группы — 37-летнего Александра Токаря и 24-летнего Дениса Грубу — отпустили под домашний арест. Пятая участница, 32-летняя Венера Б., пребывает на свободе в связи с тем, что находится в состоянии беременности.



Напомним, что всем пятерым участникам вменяется ч. 2 ст. 159.5 УК РФ. Потерпевшей стороной по уголовному делу проходит свердловский филиал страховой компании «ЮжуралАСКО», представители которой и обратились в полицию. По месту жительства членов группы и в автосервисах были проведены обыски, изъято несколько автомобилей, используемых для фиктивных ДТП с целью получения страховых премий, в том числе Range Rover Vogue, Toyota Camry, Honda Accord, Jeep Grand Cherokee, Audi TT и другие.



Всего на счету организованной группы, которая ведет свою деятельность с 2015 года, не менее 70 эпизодов в сфере автомошенничества. Ущерб страховых компаний еще подсчитывается, но известно, что по некоторым выплатам суммы доходили до 400–500 тысяч рублей.