В екатеринбургском метрополитене дважды за день произошло возгорание в тоннеле

19:00 | 31.01.2018

Сегодня, 31 января, в тоннелях екатеринбургского метрополитена произошло два ЧП, которые могли привести к аварии с непредсказуемыми последствиями и человеческими жертвами. Как стало известно veved.ru, в течение дня на перегоне между станциями «Площадь 1905 года» и «Динамо» дважды произошло возгорание шпалы от контактного рельса. Первый случай произошел ранним утром, примерно в 6–7 часов, второй — в период с 16:00 до 17:30.



Пожар удалось потушить службами метрополитена, силы МЧС задействованы не были. Специалистам пришлось отключить напряжение для ликвидации ЧП, вследствие чего движение поездов было парализовано примерно на 10 минут. По предварительным данным, причина возгорания — в некачественном исполнении обязанностей сотрудников по обслуживанию контактных рельсов.



Собственные источники издания отмечают, что сегодняшний случай — первый за всю историю существования екатеринбургской подземки (такие случаи ранее фиксировались в Москве), который мог привести к аварии с участием подвижного состава и даже жертвам среди пассажиров и обслуживающего персонала метрополитена. И это при том, что в мэрии заявляют о метро как безопасном виде общественного транспорта.



Добавим, что ЧП произошло спустя три недели после увольнения директора ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» Владимира Шафрая. Его обязанности временно исполняет главный инженер Андрей Панаиотиди, и инцидент может повлиять на его дальнейшее утверждение в должности.