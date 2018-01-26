Голый и буйный: в Волчанске мужчина, угрожая ножами, принудил жителей квартиры спрыгнуть с балкона

22:45 | 29.01.2018

Сегодня днем в одну из квартир дома в Волчанске ворвался неизвестный мужчина (причем голый), и, угрожая ножами, заставил хозяев квартиры выйти на балкон и спрыгнуть вниз. Информация об инциденте появилась в газете «Вечерний Карпинск» со ссылкой на очевидцев.



Факт случившегося подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, 23-летний мужчина был замечен сегодня утром на улице Мичурина в одном нижнем белье и, судя по всему, находился под воздействием неустановленного вещества. Затем он проник в один из многоквартирных домов и стал просить помощи у его жителей. Сжалившись над просившимся, женщина впустила полуголого человека в свою квартиру, где находился ее супруг, 47-летняя мать одного из жителей квартиры, а также годовалый ребенок. «После угроз старшая из женщин и молодой человек сами спрыгнули с балкона, а его супругу выбросил сам злоумышленник. У девушки – сотрясение головного мозга и несколько переломов», - рассказал Валерий Горелых. Годовалый ребенок, к счастью, не пострадал.



На помощь подоспели полицейские, которые уговорили буйного открыть дверь, однако по дороге до лечебного учреждения мужчина выбил окно в полицейском УАЗике, успокоить его смог только укол. Известно, что задержанный оказался раннее неоднократно судим и освободился из мест лишения в ноябре 2017 года. Вероятно, на его счету появится еще один срок.



Фото: скрин с видео "Вечерний Краснотурьинск"