ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 22 января 2018 года

09:08 | 23.01.2018

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, 22 января произошло пять ДТП с пострадавшими, 6 человек получили травмы различной степени тяжести.



Так, в 08:20 в Нижних Сергах, на перекрестке улиц Ленина и Титова, водитель автомашины «Шевроле-Лачетти» при повороте направо не уступил дорогу пешеходу, переходившему проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП женщина 1951 г. р. госпитализирована в ЦГБ, диагноз «сотрясение головного мозга, перелом правой ноги, ушиб правого плеча».



В 18:10 в посёлке Бобровский, в переулке Дружбы, водитель автомашины «Киа-Пиканто» допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения ТС. В результате ДТП молодой человек 2000 г. р. доставлен в ГБ, диагноз «перелом внутренней лодыжки справа».



За истекшие сутки выявлено нарушений ПДД:



Водителей в нетрезвом состоянии — 31

Выезд на полосу встречного движения — 39

Непредоставление преимущества пешеходам — 244

Нарушения водителями маршрутного транспорта — 49

Детские удерживающие устройства — 74

Ремни безопасности — 630



Информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.