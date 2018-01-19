ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 21 января 2018 года

13:23 | 22.01.2018

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, 21 января произошло восемь ДТП с пострадавшими, 4 человека погибли, в том числе 1 ребёнок, ещё 13 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе 3 ребёнка.



Так, в 12:00 в Екатеринбурге на 2-м км автодороги, ведущей к посёлку Медный, водитель автомашины «Крайслер Таун Энд», двигаясь со стороны улицы Е. Савкова в сторону посёлка Медный, неправильно выбрал скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением автомашины и выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где и допустил столкновение с автомашиной «Лифан 113300», которая двигалась во встречном направлении. В результате ДТП пассажирка автомашины «Лифан 113300», девочка 2002 г. р., которая находилась на пассажирском сиденье справа, получила травму в виде ушиба грудной клетки. Пассажир автомашины «Лифан 113300», мальчик 2010 г. р., который находился на заднем пассажирском сиденье слева, получил травму в виде ушиба мягких тканей головы. Пассажир автомашины «Лифан 113300», мужчина 1981 г. р., получил травмы в виде травматического вывиха костей левого запястья и перелома ладьевидной кости.



В 13:04 на 241-м км автодороги Екатеринбург — Н. Тагил — Серов водитель автомашины «Киа-Рио», двигаясь со стороны Серова в сторону Нижнего Тагила, неправильно выбрала скорость, не обеспечила постоянный контроль за движением автомашины, выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустила столкновение с автомашиной ГАЗ-2747, которая двигалась во встречном направлении. В результате ДТП женщина — водитель автомашины «Киа-Рио» от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Пассажирка автомашины «Киа-Рио», девушка 1994 г. р., получила травмы в виде ушиба головного мозга, в состоянии комы была доставлена в ЦГБ Нижней Туры, где и скончалась в 18:45, не приходя в сознание. Вероятнее всего, в момент ДТП водитель и пассажир автомобиля «Киа-Рио» не были пристегнуты ремнем безопасности.



В 15:40 на проспекте Ленина в Екатеринбурге водитель автомашины «Тойота Ленд Крузер 200», двигаясь по проспекту Ленина со стороны ул. Вайнера в сторону ул. 8 Марта, при развороте вне перекрестка через трамвайные пути не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с трамваем, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП пассажирка трамвая — женщина 1930 г. р. — получила травмы при падении: компрессионный перелом грудного позвонка, перелом 7-го ребра, госпитализирована в ГКБ № 24.



В 15:55 на 4-м км подъезда к рабочему посёлку Верх-Нейвинский женщина — водитель автомашины «Опель-Корса» при обгоне не обеспечила постоянный контроль за движением автомашины, выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, допустила занос автомашины и столкновение с автомашиной «Фольксваген-Тигуан», которая двигалась во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомашины «Опель-Корса» от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда СМП. В результате ДТП травмы получили: мужчина, пассажир автомашины «Опель Корса», доставлен в ЦГБ Новоуральска; водитель автомашины «Фольксваген-Тигуан» с ушибом поясничного отдела позвоночника проходит амбулаторное лечение; пассажирка автомашины «Фольксваген-Тигуан» с переломом грудины, закрытым переломом лучевой кости правого предплечья, переломом наружной лодыжки госпитализирована в ЦГБ Новоуральска.



В 16:30 на 274-м км автодороги Пермь — Екатеринбург водитель автомашины «Шевроле-Лачетти», двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Перми, неправильно выбрал скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением автомашины, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной «Хендэ-Акцент», которая двигалась во встречном направлении. В результате ДТП пассажирка автомашины «Хендэ-Акцент», девочка 2014 г. р., от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. В момент ДТП она находилась на заднем пассажирском сиденье справа, в детском удерживающем устройстве. Водитель автомашины «Хендэ-Акцент» получил травмы: сотрясение головного мозга, открытый перелом правой ноги, госпитализирован в ЦРБ Нижние Серги. Водитель автомашины «Шевроле-Лачетти» получил травмы: сотрясение головного мозга и тупую травму живота, госпитализирован в ЦРБ Нижние Серги. Пассажир автомашины «Шевроле-Лачетти», мальчик 2005 г. р., получил травмы: сотрясение головного мозга и тупую травму живота, госпитализирован в ЦРБ Нижние Серги.



За истекшие сутки выявлено нарушений ПДД:



Водителей в нетрезвом состоянии — 47

Выезд на полосу встречного движения — 24

Непредоставление преимущества пешеходам — 240

Нарушения водителями маршрутного транспорта — 40

Детские удерживающие устройства — 78

Ремни безопасности — 670



Информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.