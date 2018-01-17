В отношении председателя ПЖСК «Бухта Квинс» возбудили уголовное дело. Зиле Булатовой грозит до двух лет колонии

16:33 | 18.01.2018

В отношении председателя правления потребительского жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс» Зили Булатовой возбуждено уголовное дело.



По мнению следствия, Булатова, достоверно зная о принудительном исполнении судебным приставом-исполнителем вступившего в законную силу решения суда о взыскании денежных средств с ПЖСК «Бухта Квинс» в пользу одного из пайщиков, в целях недопущения поступления денежных средств принимала активные меры, направленные на воспрепятствование принудительному исполнению решения суда.



Так, в обход арестованного судебным приставом-исполнителем счета ПЖСК «Бухта Квинс» Булатова принимала от членов кооператива денежные средства наличными, выдавая приходные кассовые ордера, а также направляла денежные средства ПЖСК на цели, не связанные с исполнением решения суда.



В связи с этим начальником органа дознания Ленинского районного отдела судебных приставов Екатеринбурга было возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК РФ («Злостное неисполнение решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению»). Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Известно, что дело было возбуждено после заявления Михаила Шилиманова — бизнес-компаньона Александра Новикова, который начинал строить коттеджный поселок.



Зиля Булатова при этом была одним из организаторов серии митингов, на которых звучали откровенно клеветнические выпады в отношении шансонье.



Как заявлял ранее Новиков, «будущее «Бухты Квинс» весьма незавидно до той поры, пока в руководстве находятся такие люди, как Булатова».