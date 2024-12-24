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С 2025 года в уральской столице подорожает школьное питание
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
С началом 2025 года в школах Екатеринбурга подорожает питание. Городские власти уже утвердили нормативы на второе полугодие учебного года, по которым мэрия будет платить за завтраки и обеды для детей-льготников.
Так, стоимость завтраков для учащихся 5-11 классов в первую смену выросла со 103 до 128,6 рубля, стоимость обедов для второй смены – со 154,6 до 192,8 рубля. У учеников 1-4 классов первый приём пищи подорожал с 89 до 108,6 рубля, а второй – со 133,6 до 163 рублей.
У детей с ограничениями по здоровью питание тоже подорожало. Мэрия будет платить за двухразовое питание для старшеклассников 321 рубль (ранее 257,7 рубля), ребят из младших классов – 271,6 рубля (ранее 222,6 рубля).
У детей, питающихся без льгот, стоимость питания тоже вырастет. 66.ru пишет, что ребятам могут предложить комплексы меню по разной стоимости.
Так, стоимость завтраков для учащихся 5-11 классов в первую смену выросла со 103 до 128,6 рубля, стоимость обедов для второй смены – со 154,6 до 192,8 рубля. У учеников 1-4 классов первый приём пищи подорожал с 89 до 108,6 рубля, а второй – со 133,6 до 163 рублей.
У детей с ограничениями по здоровью питание тоже подорожало. Мэрия будет платить за двухразовое питание для старшеклассников 321 рубль (ранее 257,7 рубля), ребят из младших классов – 271,6 рубля (ранее 222,6 рубля).
У детей, питающихся без льгот, стоимость питания тоже вырастет. 66.ru пишет, что ребятам могут предложить комплексы меню по разной стоимости.
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