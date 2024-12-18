На решение Сысертской гордумы отказать в референдуме по вопросу мусорного полигона подал иск депутат этой самой думы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Депутат думы Сысертского городского округа и владелец фермерского хозяйства «Космаковский фермер» Алексей Бондарев сегодня, 25 декабря, подал в Сысертский районный суд иск об оспаривании решения городской думы отказать в назначении референдума по вопросу мусорного полигона.Речь идёт о решении №178 от 26 сентября этого года, когда большинство депутатов думы отказали назначать референдум по вопросу строительства мусороперерабатывающего комплекса с мусорным полигоном на юге района, посчитав сформулированный инициативной группой вопрос не соответствующим нормам законодательства для местного референдума.Отметим, что всего в Сысертской гордуме 20 депутатов. Сам Бондарев, как и ещё 4 его коллеги голосовали за назначение референдума, 11 депутатов проголосовали против, ещё 4 на заседание не пришли.