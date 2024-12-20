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Во второй день недели в Свердловской области горело семнадцать объектов
Фото: Вечерние Ведомости
МЧС России сообщает, что 24 декабря в Свердловской области произошло 17 техногенных пожаров. Один из них оказался смертельным.
Человек погиб во время «пожара на колёсах». На улице Ленина в посёлке Шабровском загорелся грузовик. На место происшествия выехали 8 пожарных. Они и обнаружили в грузовике погибшего. Обстоятельства происшествия выясняются.
Самый крупный пожар вторника случился в деревне Фунтусово, где на улице Мира загорелось бесхозное строение. В самый пик огонь охватывал 350 квадратных метров. Но огнеборцам понадобилось всего 16 минут, чтобы ликвидировать даже такое масштабное возгорание.
Согласно сводке областного МЧС, 37 процентов вчерашних пожаров произошло по причине неосторожного обращения с огнём. Это остаётся самой частой причиной свердловских пожаров в этом месяце.
Человек погиб во время «пожара на колёсах». На улице Ленина в посёлке Шабровском загорелся грузовик. На место происшествия выехали 8 пожарных. Они и обнаружили в грузовике погибшего. Обстоятельства происшествия выясняются.
Самый крупный пожар вторника случился в деревне Фунтусово, где на улице Мира загорелось бесхозное строение. В самый пик огонь охватывал 350 квадратных метров. Но огнеборцам понадобилось всего 16 минут, чтобы ликвидировать даже такое масштабное возгорание.
Согласно сводке областного МЧС, 37 процентов вчерашних пожаров произошло по причине неосторожного обращения с огнём. Это остаётся самой частой причиной свердловских пожаров в этом месяце.
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