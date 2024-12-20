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Во второй день недели в Свердловской области горело семнадцать объектов

19.07 Среда, 25 декабря 2024
Фото: Вечерние Ведомости
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МЧС России сообщает, что 24 декабря в Свердловской области произошло 17 техногенных пожаров. Один из них оказался смертельным.

Человек погиб во время «пожара на колёсах». На улице Ленина в посёлке Шабровском загорелся грузовик. На место происшествия выехали 8 пожарных. Они и обнаружили в грузовике погибшего. Обстоятельства происшествия выясняются.

Самый крупный пожар вторника случился в деревне Фунтусово, где на улице Мира загорелось бесхозное строение. В самый пик огонь охватывал 350 квадратных метров. Но огнеборцам понадобилось всего 16 минут, чтобы ликвидировать даже такое масштабное возгорание.

Согласно сводке областного МЧС, 37 процентов вчерашних пожаров произошло по причине неосторожного обращения с огнём. Это остаётся самой частой причиной свердловских пожаров в этом месяце.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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15:06 На решение Сысертской гордумы отказать в референдуме по вопросу мусорного полигона подал иск депутат этой самой думы
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13:33 В Нижнем Тагиле бродячая собака покусала двух школьниц
12:52 Пырнувшей сожителя жительнице Верхней Пышмы вынесли приговор
12:19 Глава СК потребовал доклад о конфликте школьников из екатеринбургской гимназии
12:14 На нерегулируемом перекрёстке в Екатеринбурге сбили пенсионерку
11:51 Свердловская антитеррористическая комиссия опровергла информацию о пиротехнике с опасными веществами
11:02 В Кольцово задержали пассажирку с кораллами из Дубая
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10:07 Глава СК потребовал доклад о преступлении нелегала против половой неприкосновенности школьницы в Екатеринбурге
09:28 С переломом предплечья в больницу попала 11-летняя девочка после ДТП в Каменске-Уральском
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21:31 Путь от банки кофе до раздачи айфонов проделала платформа Авито за 17 лет
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