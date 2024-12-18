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В Свердловском областном суде рассмотрят дело скинувшего с пятого этажа годовалую дочь екатеринбуржца
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Завтра, 26 декабря, в Свердловском областном суде начнётся рассмотрение уголовного дела 31-летнего жителя Екатеринбурга, который 30 декабря прошлого года выбросил из окна пятого этажа годовалую дочь.
Убийство ребёнка не единственное, в чём его обвиняют. Как рассказали в пресс-службе областного суда, жертвами подсудимого также считаются его жена и знакомый. По версии следствия, он вымогал деньги у своей супруги, а товарища он ограбил на 170 тысяч рублей, похитив деньги и другое ценное имущество.
Напомним, 30 декабря 2023 года мужчина, будучи пьяным, выбросил свою малолетнюю дочь из окна пятого этажа. Поводом якобы стала ссора с женой. При этом, как тогда писали СМИ, оба родители тут же забыли про ребёнка. Труп малышки 3 января обнаружили в сугробе соседи.
Убийство ребёнка не единственное, в чём его обвиняют. Как рассказали в пресс-службе областного суда, жертвами подсудимого также считаются его жена и знакомый. По версии следствия, он вымогал деньги у своей супруги, а товарища он ограбил на 170 тысяч рублей, похитив деньги и другое ценное имущество.
«Уголовное дело назначено к рассмотрению в закрытом судебном заседании. Дело поступило с ходатайством о применении к подсудимому принудительных мер медицинского характера»,
– сказали в суде.
Напомним, 30 декабря 2023 года мужчина, будучи пьяным, выбросил свою малолетнюю дочь из окна пятого этажа. Поводом якобы стала ссора с женой. При этом, как тогда писали СМИ, оба родители тут же забыли про ребёнка. Труп малышки 3 января обнаружили в сугробе соседи.
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