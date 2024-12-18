Возрастное ограничение 18+
Синоптики предупреждают о перепадах температуры и сильном ветре в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области ожидаются температурные перепады и сильный ветер. Ближайшей ночью температура воздуха может опуститься до -20°C, а уже после завтра днём прогнозируется +1°C. Ветер в ближайшие два дня может достигать 16 метров в секунду.
В четверг, 26 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в отдельных районах изморозь. Ночью -15...-10°C, при прояснении до -20°C. Днём -11...-6°C. Ветер ночью 2-7 м/сек, днём 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -12...-10°C, днём -9...-7°C. Ветер ночью 2-7 м/сек, днём 4-9 м/сек.
В пятницу, 27 декабря, в регионе облачно с прояснениями небольшой снег, местами умеренный, временами мокрый, в отдельных районах метель. Ночью -14...-9°C, днём -4...+1°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 16 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днём небольшой снег. Ночью -12...-10°C, днём -4...-2°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 26 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в отдельных районах изморозь. Ночью -15...-10°C, при прояснении до -20°C. Днём -11...-6°C. Ветер ночью 2-7 м/сек, днём 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -12...-10°C, днём -9...-7°C. Ветер ночью 2-7 м/сек, днём 4-9 м/сек.
В пятницу, 27 декабря, в регионе облачно с прояснениями небольшой снег, местами умеренный, временами мокрый, в отдельных районах метель. Ночью -14...-9°C, днём -4...+1°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 16 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днём небольшой снег. Ночью -12...-10°C, днём -4...-2°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Новая неделя в Свердловской области обещает быть тёплой
23 декабря 2024
23 декабря 2024
О метелях в Свердловской области предупреждают синоптики
16 декабря 2024
16 декабря 2024