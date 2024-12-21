Искавшим людей среди завалов после обрушения дома в Нижнем Тагиле спасателям вручили памятные знаки





написал в своём телеграм-канале свердловский депутат. «Эти люди, не считаясь с усталостью, погодными условиями и окружающей обстановкой, по-настоящему качественно исполняли свой долг. Они спасали людей. Несмотря на весь ужас происходящего, они профессионально выполнили свою работу»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Спасателям, которые двое суток подряд разбирали завалы после обрушения пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле и искали выживших, в преддверии Нового года вручили памятные знаки «За доброе сердце».Памятные знаки вручали депутат свердловского Заксобрания Алексей Свалов и мэр города Владислав Пинаев.Напомним, что речь идёт о пятиэтажке на Сибирской, 81, частично обрушившейся после взрыва газа. Тогда в результате обрушения двух подъездов погибло 11 человек.