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Искавшим людей среди завалов после обрушения дома в Нижнем Тагиле спасателям вручили памятные знаки
Фото: Алексей Свалов
Спасателям, которые двое суток подряд разбирали завалы после обрушения пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле и искали выживших, в преддверии Нового года вручили памятные знаки «За доброе сердце».
Памятные знаки вручали депутат свердловского Заксобрания Алексей Свалов и мэр города Владислав Пинаев.
Напомним, что речь идёт о пятиэтажке на Сибирской, 81, частично обрушившейся после взрыва газа. Тогда в результате обрушения двух подъездов погибло 11 человек.
Памятные знаки вручали депутат свердловского Заксобрания Алексей Свалов и мэр города Владислав Пинаев.
«Эти люди, не считаясь с усталостью, погодными условиями и окружающей обстановкой, по-настоящему качественно исполняли свой долг. Они спасали людей. Несмотря на весь ужас происходящего, они профессионально выполнили свою работу»,
– написал в своём телеграм-канале свердловский депутат.
Напомним, что речь идёт о пятиэтажке на Сибирской, 81, частично обрушившейся после взрыва газа. Тогда в результате обрушения двух подъездов погибло 11 человек.
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