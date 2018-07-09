Анонсы
11:24 | 11.07.2018
Анонсы событий на 11 июля
Руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии иерей Даниил Рябинин, директор выставочного общества «Уральские выставки» Андрей Шварнев, первый заместитель директор Свердловской областной филармонии Рустем Хасанов, сотрудник духовно-просветительского центра «Царский» Елена Редкошеева, куратор проекта «Детская парусная регата» в Екатеринбургском отделении ИППО Алексей Селюков расскажут об особенностях Царских дней — 2018, познакомят с мероприятиями XVII фестиваля православной культуры «Царские дни», поделятся информацией о музыкальном фестивале «Дорога к храму», представят XIV Международную православную выставку-ярмарку «От покаяния к воскресению России».
11:00 Дом журналиста (ул. К. Цеткин, 1). Состоится пресс-конференция заместителя директора Парка сказов Свердловской области Никиты Малышева на тему «Работа парков Свердловской области во время ЧМ-2018».
11:30. Пройдет интерактивная программа Парка сказов Свердловской области с участием персонажей русских народных сказок и предсказанием результатов решающих матчей ЧМ-2018.
ИННОПРОМ (бул. Экспо, 2)
10:00–11:00 В рамках работы стенда Правительства Свердловской области Администрация города Екатеринбурга организует дискуссионную площадку «Стратегический план Екатеринбурга: Стратегия 2030. Что дальше?», на которой планируется обсудить перспективы дальнейшего развития города.
В рамках дискуссионной площадки будут презентованы основные положения Стратегического плана развития Екатеринбурга до 2030 года, обсуждены уроки прошлого, вопросы формирования Екатеринбургской агломерации и диверсификации военно-промышленного комплекса в контексте стратегического развития городов. Кроме того, в ходе работы будут презентованы проекты «Большое Седельниково» и «Контур-Парк».
В мероприятии примут участие министр экономики и территориального развития Свердловской области А.А. Ковальчик, глава Администрации города Екатеринбурга А.Э. Якоб, первый заместитель главы Администрации города Екатеринбурга А.П. Кожемяко, заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам А.А. Корюков, президент Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, генеральный директор ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург» Н.В. Клейн, первый заместитель начальника по экономике, финансам и корпоративной координации Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» И.Н. Колесников; руководитель проекта «Контур-Парк» А.В. Михайлов, заведующий отделом региональной конкурентоспособности ФГБУН «Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук» В.С. Бочко, а также эксперты в области стратегического и территориального развития муниципальных образований.
10:00–11:15 На стенде Свердловской области состоится круглый стол «Отходы в доходы. Зелёная энергетика как продукт жизнедеятельности мегаполисов». Как именно влияют на экологию региона продукты жизнедеятельности городов, объяснит заместитель министра экономики и ЖКХ Свердловской области Е.А.Свалов; какой ущерб природе наносят полигоны для захоронения осадков сточных вод и общий сокращенный курс экономики природопользования от профессора Е.Р. Магарил; как работают технологии зеленой энергетики в Европе — о сложностях, достижениях и эффекте от внедрения сложных технологий расскажет директор водоотведения Будапешта Л. Вацци. Как часть стоков Екатеринбурга превращают в биотопливо и что нужно для того, чтобы осадки сточных вод приносили только пользу городу и области, — генеральный директор МУП «Водоканал» Е.Л. Буженинов. Мнения специалистов, сомнения скептиков, практические рекомендации — во время общей дискуссии.
10:15 Первый вице-губернатор Алексей Орлов примет участие в церемонии открытия «Недели провинций Хэйлунцзян и Гаундун» в рамках V Российско-китайского ЭКСПО. Благодаря партнерству с провинцией Хэйлунцзян и городом Харбином начиная с 2015 года в Свердловской области проводится уникальная по своему масштабу биржа контактов между китайскими и российскими предприятиями, в которой принимают участие представители более 500 предприятий с российской и китайской стороны.
10:30–11:30 Презентация «Личный кабинет заявителя официального сайта Администрации города Екатеринбурга (кабинет.екатеринбург.рф)».
Презентация будет посвящена сервисам, обеспечивающим взаимодействие с населением в электронном виде. В настоящее время в «Личном кабинете заявителя» реализовано 9 сервисов для граждан, среди которых: «Электронная приемная для физических и юридических лиц», «Компенсация расходов на оплату ЖКУ», «Школьное питание», «Очередь в детский сад», «Номер очереди на жилье» и др. На презентации будет рассказано про каждый из реализованных сервисов.
11:30 Губернатор Евгений Куйвашев вручит награды победителям ежегодного конкурса инновационных идей «Минута технославы», который проводится среди магистрантов и аспирантов вузов Свердловской области (стенд Свердловской области, зал № 1).
Основной целью конкурса являются привлечение молодежи к поиску и внедрению практически применимых научных исследований и разработок для развития приоритетных направлений экономики и социальной сферы Свердловской области. Кроме того, конкурс позволяет создать информационную базу инновационных идей, развить среду наукоемкого предпринимательства, привлечь финансовые ресурсы для реализации инновационных проектов и способствует формированию имиджа Свердловской области как инвестиционно привлекательного региона.
Напомним, что в Свердловской области уделяется серьезное внимание профориентационной работе. В регионе реализуется комплексная программа «Уральская инженерная школа», разработанная по поручению Евгения Куйвашева и одобренная президентом России Владимиром Путиным. Результатом реализации программы «Уральская инженерная школа» является растущий интерес к техническим дисциплинам и инженерным профессиям.
12:00–14:00 Финал Международного конкурса проектов студентов, аспирантов и молодых учёных «Города 2030 — цифровая экономика».
Цель конкурса — формирование аналитических, управленческих, исследовательских, творческих компетенций молодежи и содействие в реализации инициатив студентов, аспирантов и молодых ученых в области прогнозирования и стратегического планирования городского развития. Всего на конкурс поступило более 40 заявок от молодых ученых екатеринбургских вузов (УрГЭУ, УрГАХУ, УГЛТУ, УрФУ, РГППУ) и вузов Москвы, Белгорода, Оренбурга, Краснодара, Перми, Юрги. Участники рабочего совещания рассмотрели представленные на конкурс проекты, подготовив на каждое экспертное заключение. 12 авторов лучших проектов встретятся в финале конкурса.
12:30–13:00 На стенде Екатеринбурга сбор участников и отправление экскурсии на Северную аэрационную станцию Екатеринбурга, где реализованы технологии для снижения количества осадка и влияния на экологию.
Сегодня сточные воды, поступающие на Северную аэрационную станцию, проходят через специальную систему очистки, позволяющую обезопасить и сточные воды, и иловые осадки сточных вод. Выработка биотоплива — дополнительный эффект от обеззараживания иловых осадков. Реализация этого проекта продолжалась более семи лет, стоимость высокотехнологичного комплекса составила почти миллиард рублей. Посетить Северную аэрационную станцию, увидеть и оценить возможности нового технологического комплекса могут все заинтересованные посетители выставки ИННОПРОМ-2018.
13:30 Состоится церемония награждения дипломами лауреатов премии губернатора Свердловской области в сфере информационных технологий по итогам 2017 года.
13:30 В пресс-центре ИННОПРОМа состоится круглый стол «Взаимодействие государственных промышленных корпораций и крупных производственных предприятий с новой образовательно-педагогической платформой «Золотое сечение». Напомним, Свердловская область стала первым регионом России, в котором в рамках соглашения о сотрудничестве с федеральным центром «Сириус» создан региональный образовательный центр для обучения талантливых детей. Документ о взаимодействии был подписан главой региона Евгением Куйвашевым и руководителем образовательного фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой в декабре 2016 года. В августе 2017 года прошла первая проектная смена уральского образовательного центра «Золотое сечение», в апреле 2018 года завершалась вторая: по итогам трехнедельного обучения по сверхшкольной программе несколько детей подписали отложенные трудовые контракты с IT-компаниями.
14:00 В рамках выставки ИННОПРОМ-2018 на Северной аэрационной станции МУП «Водоканал» состоится ввод в эксплуатацию турбовоздуходувки на магнитной левитации японской компании Kawasaki. В мероприятии примут участие генеральный директор МУП «Водоканал» Евгений Буженинов, член совета директоров, руководитель дивизиона энергетических систем Kawasaki Такахиро Хирао.
Напомним, решение об испытании нового оборудования в «полевых условиях» было принято на полях ИННПОРОМа-2017, страной-партнером которого стала Япония.
Инфраструктура Северной аэрационной станции позволит оценить эффективность и экономичность работы нового оборудования. В течение года после подписания соглашения новые партнеры Водоканала изготовили оборудование специально для САС, доставили в Екатеринбург, смонтировали, а специалисты Водоканала интегрировали новый элемент в общую систему.
14:30 На стенде Свердловской области состоится региональный тур Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Его участники: представители исполнительных органов власти Свердловской области, представительства АНО «АСИ по продвижению новых проектов» в Уральском федеральном округе.
14:30–15:30 Презентация проекта «Карта гостя Екатеринбурга». Карта гостя (citypass) — это карта привилегий, скидок и бонусов для гостей уральской столицы. Карта позволит туристам провести время в Екатеринбурге наиболее комфортно и выгодно. Она дает возможность посетить 29 музеев и галерей, сходить на экскурсию по историческому центру города и воспользоваться велопрокатом, а также предоставляет скидки и бонусы в 5 театрах, 6 сувенирных магазинах, 45 популярных ресторанах, кафе, кофейнях и барах. Всего в проекте около 80 участников, количество которых будет только увеличиваться — присоединиться может любой желающий. Мониторинг работы citypass позволит аналитикам сделать выводы о предпочтениях горожан и гостей уральской столицы.
15:15 Пройдет круглый стол «Музей XXI века и бизнес: перспективы сотрудничества в цифровую эпоху» с участием министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной, управляющего директора Фонда Гуманитарных Проектов Ивана Есина, директора «Мультимедийного исторического парка «Россия — моя история. Свердловская область» Натальи Прошиной и др. Речь на мероприятии пойдет о государственно-частном партнерстве в процессе внедрения цифровых технологий в деятельность музеев.
16:30 На стенде Свердловской области пройдет открытая сессия «Управление приоритетными проектами в пространственной среде цифровой экономики», участники которой обсудят вопросы ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
16:15 | 11.07.2018
Пожилой житель Сургута получил срок за ДТП, в котором погиб зауральский полицейский
15:43 | 11.07.2018
На Средний Урал снова идут грозы и порывистый ветер
15:14 | 11.07.2018
Погрузка СвЖД в Пермском регионе увеличилась на 4,5%
15:11 | 11.07.2018
В Екатеринбурге завершился массовый фитнес-фестиваль с забегами по Уктусским горам
15:06 | 11.07.2018
Администрация Екатеринбурга потратит 170 миллионов на реконструкцию части набережной Исети
15:01 | 11.07.2018
Нелегал из Узбекистана оказался на скамье подсудимых после попытки дать взятку зауральскому инспектору ДПС
14:46 | 11.07.2018
РМК вложила в социальную сферу в три раза больше средств
14:43 | 11.07.2018
По территории Прикамья пройдет самая протяженная велогонка в мире «Транссибирский экстрим»
14:19 | 11.07.2018
В Перми на территории детской краевой больницы появилась спортивно-игровая площадка для маленьких пациентов
14:08 | 11.07.2018
В Екатеринбурге волонтеры отреставрируют старинный дом
13:57 | 11.07.2018
В Кургане перед судом предстанет педофил-эксгибиционист, напавший на девочку в подъезде
13:47 | 11.07.2018
В Екатеринбурге погиб мужчина, выпав с балкона 10-го этажа
13:31 | 11.07.2018
Жительница Перми погасила долг за отопление и горячую воду, чтобы не лишиться машины
13:30 | 11.07.2018
Цены на жилье в Екатеринбурге стремительно растут
13:26 | 11.07.2018
Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия основания Перми в 2023 году
12:42 | 11.07.2018
На улицах Кургана осенью высадят более 100 саженцев деревьев
12:33 | 11.07.2018
За могилы на территории Шарташского лесопарка суд оштрафовал «Службу городских кладбищ» Екатеринбурга
12:31 | 11.07.2018
На Серовском тракте произошло массовое ДТП (ФОТО, ВИДЕО)
12:13 | 11.07.2018
Мэрия Екатеринбурга банкротит строительную компанию городского депутата
11:58 | 11.07.2018
«Пенсионеры» Екатеринбурга заявили о желании выдвинуть кандидатов на выборы в думу города
11:30 | 11.07.2018
Свердловский бизнесмен, чья компания выпускает продукцию под брендом «Курико», может быть признан банкротом
11:00 | 11.07.2018
Пожары на Среднем Урале уничтожили гектары леса
10:54 | 11.07.2018
В Екатеринбурге в жилом доме посреди ночи прямо в квартиру рухнуло межэтажное перекрытие
10:07 | 11.07.2018
У жителя Свердловской области из-за долга по налогам арестовали квартиру
09:51 | 11.07.2018
Мэрия Екатеринбурга приватизирует скандальные ЕМУП — ШБС «Золушка» и «Торговую базу «Екатеринбургобщепит»
23:31 | 10.07.2018
В отдаленных районах Нижнего Тагила появится электричество
20:39 | 10.07.2018
Из-за непогоды в Кольцово задержали несколько рейсов
20:22 | 10.07.2018
В Екатеринбурге из семиэтажного здания выпал рабочий
18:35 | 10.07.2018
В Курганской области обрушился балкон вместе с маленькими детьми
18:27 | 10.07.2018
В Перми наградят победителей конкурса эссе «Арт.поддержка»
18:14 | 10.07.2018
Обсуждение пенсионной реформы в Заксобрании Свердловской области от СМИ закрыли и реформу одобрили
17:42 | 10.07.2018
В Китае покажут документальный фильм о пермской гимназии №2
17:40 | 10.07.2018
В Михеевский ГОК вложат 45 млрд рублей
17:35 | 10.07.2018
В Пермский край прибыли «Герои добра» из разных регионов России
17:25 | 10.07.2018
ВНИИ МВД России: более половины екатеринбуржцев довольны работой полиции
17:11 | 10.07.2018
Пермские пенсионеры изучают английский язык
16:58 | 10.07.2018
Пермь примет 1/128 Кубка России по футболу
16:58 | 10.07.2018
На «Иннопроме» подписано соглашение о развитии Академического
15:58 | 10.07.2018
Вместо метро в Екатеринбурге может появиться скайвей
15:31 | 10.07.2018
В Перми на улице Уральской на 70 % разобраны трамвайные пути
15:16 | 10.07.2018
Полиция призывает жителей Прикамья обезопасить своих детей
15:06 | 10.07.2018
Патриарх Кирилл приедет на «Царские дни» 13 июля