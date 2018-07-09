Анонсы событий на 11 июля

11:24 | 11.07.2018

11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная особенностям проведения Царских дней в Екатеринбурге.

Руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии иерей Даниил Рябинин, директор выставочного общества «Уральские выставки» Андрей Шварнев, первый заместитель директор Свердловской областной филармонии Рустем Хасанов, сотрудник духовно-просветительского центра «Царский» Елена Редкошеева, куратор проекта «Детская парусная регата» в Екатеринбургском отделении ИППО Алексей Селюков расскажут об особенностях Царских дней — 2018, познакомят с мероприятиями XVII фестиваля православной культуры «Царские дни», поделятся информацией о музыкальном фестивале «Дорога к храму», представят XIV Международную православную выставку-ярмарку «От покаяния к воскресению России».



11:00 Дом журналиста (ул. К. Цеткин, 1). Состоится пресс-конференция заместителя директора Парка сказов Свердловской области Никиты Малышева на тему «Работа парков Свердловской области во время ЧМ-2018».

11:30. Пройдет интерактивная программа Парка сказов Свердловской области с участием персонажей русских народных сказок и предсказанием результатов решающих матчей ЧМ-2018.



ИННОПРОМ (бул. Экспо, 2)



10:00–11:00 В рамках работы стенда Правительства Свердловской области Администрация города Екатеринбурга организует дискуссионную площадку «Стратегический план Екатеринбурга: Стратегия 2030. Что дальше?», на которой планируется обсудить перспективы дальнейшего развития города.

В рамках дискуссионной площадки будут презентованы основные положения Стратегического плана развития Екатеринбурга до 2030 года, обсуждены уроки прошлого, вопросы формирования Екатеринбургской агломерации и диверсификации военно-промышленного комплекса в контексте стратегического развития городов. Кроме того, в ходе работы будут презентованы проекты «Большое Седельниково» и «Контур-Парк».

В мероприятии примут участие министр экономики и территориального развития Свердловской области А.А. Ковальчик, глава Администрации города Екатеринбурга А.Э. Якоб, первый заместитель главы Администрации города Екатеринбурга А.П. Кожемяко, заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам А.А. Корюков, президент Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, генеральный директор ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург» Н.В. Клейн, первый заместитель начальника по экономике, финансам и корпоративной координации Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» И.Н. Колесников; руководитель проекта «Контур-Парк» А.В. Михайлов, заведующий отделом региональной конкурентоспособности ФГБУН «Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук» В.С. Бочко, а также эксперты в области стратегического и территориального развития муниципальных образований.



10:00–11:15 На стенде Свердловской области состоится круглый стол «Отходы в доходы. Зелёная энергетика как продукт жизнедеятельности мегаполисов». Как именно влияют на экологию региона продукты жизнедеятельности городов, объяснит заместитель министра экономики и ЖКХ Свердловской области Е.А.Свалов; какой ущерб природе наносят полигоны для захоронения осадков сточных вод и общий сокращенный курс экономики природопользования от профессора Е.Р. Магарил; как работают технологии зеленой энергетики в Европе — о сложностях, достижениях и эффекте от внедрения сложных технологий расскажет директор водоотведения Будапешта Л. Вацци. Как часть стоков Екатеринбурга превращают в биотопливо и что нужно для того, чтобы осадки сточных вод приносили только пользу городу и области, — генеральный директор МУП «Водоканал» Е.Л. Буженинов. Мнения специалистов, сомнения скептиков, практические рекомендации — во время общей дискуссии.



10:15 Первый вице-губернатор Алексей Орлов примет участие в церемонии открытия «Недели провинций Хэйлунцзян и Гаундун» в рамках V Российско-китайского ЭКСПО. Благодаря партнерству с провинцией Хэйлунцзян и городом Харбином начиная с 2015 года в Свердловской области проводится уникальная по своему масштабу биржа контактов между китайскими и российскими предприятиями, в которой принимают участие представители более 500 предприятий с российской и китайской стороны.



10:30–11:30 Презентация «Личный кабинет заявителя официального сайта Администрации города Екатеринбурга (кабинет.екатеринбург.рф)».

Презентация будет посвящена сервисам, обеспечивающим взаимодействие с населением в электронном виде. В настоящее время в «Личном кабинете заявителя» реализовано 9 сервисов для граждан, среди которых: «Электронная приемная для физических и юридических лиц», «Компенсация расходов на оплату ЖКУ», «Школьное питание», «Очередь в детский сад», «Номер очереди на жилье» и др. На презентации будет рассказано про каждый из реализованных сервисов.



11:30 Губернатор Евгений Куйвашев вручит награды победителям ежегодного конкурса инновационных идей «Минута технославы», который проводится среди магистрантов и аспирантов вузов Свердловской области (стенд Свердловской области, зал № 1).

Основной целью конкурса являются привлечение молодежи к поиску и внедрению практически применимых научных исследований и разработок для развития приоритетных направлений экономики и социальной сферы Свердловской области. Кроме того, конкурс позволяет создать информационную базу инновационных идей, развить среду наукоемкого предпринимательства, привлечь финансовые ресурсы для реализации инновационных проектов и способствует формированию имиджа Свердловской области как инвестиционно привлекательного региона.

Напомним, что в Свердловской области уделяется серьезное внимание профориентационной работе. В регионе реализуется комплексная программа «Уральская инженерная школа», разработанная по поручению Евгения Куйвашева и одобренная президентом России Владимиром Путиным. Результатом реализации программы «Уральская инженерная школа» является растущий интерес к техническим дисциплинам и инженерным профессиям.



12:00–14:00 Финал Международного конкурса проектов студентов, аспирантов и молодых учёных «Города 2030 — цифровая экономика».

Цель конкурса — формирование аналитических, управленческих, исследовательских, творческих компетенций молодежи и содействие в реализации инициатив студентов, аспирантов и молодых ученых в области прогнозирования и стратегического планирования городского развития. Всего на конкурс поступило более 40 заявок от молодых ученых екатеринбургских вузов (УрГЭУ, УрГАХУ, УГЛТУ, УрФУ, РГППУ) и вузов Москвы, Белгорода, Оренбурга, Краснодара, Перми, Юрги. Участники рабочего совещания рассмотрели представленные на конкурс проекты, подготовив на каждое экспертное заключение. 12 авторов лучших проектов встретятся в финале конкурса.



12:30–13:00 На стенде Екатеринбурга сбор участников и отправление экскурсии на Северную аэрационную станцию Екатеринбурга, где реализованы технологии для снижения количества осадка и влияния на экологию.

Сегодня сточные воды, поступающие на Северную аэрационную станцию, проходят через специальную систему очистки, позволяющую обезопасить и сточные воды, и иловые осадки сточных вод. Выработка биотоплива — дополнительный эффект от обеззараживания иловых осадков. Реализация этого проекта продолжалась более семи лет, стоимость высокотехнологичного комплекса составила почти миллиард рублей. Посетить Северную аэрационную станцию, увидеть и оценить возможности нового технологического комплекса могут все заинтересованные посетители выставки ИННОПРОМ-2018.



13:30 Состоится церемония награждения дипломами лауреатов премии губернатора Свердловской области в сфере информационных технологий по итогам 2017 года.



13:30 В пресс-центре ИННОПРОМа состоится круглый стол «Взаимодействие государственных промышленных корпораций и крупных производственных предприятий с новой образовательно-педагогической платформой «Золотое сечение». Напомним, Свердловская область стала первым регионом России, в котором в рамках соглашения о сотрудничестве с федеральным центром «Сириус» создан региональный образовательный центр для обучения талантливых детей. Документ о взаимодействии был подписан главой региона Евгением Куйвашевым и руководителем образовательного фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой в декабре 2016 года. В августе 2017 года прошла первая проектная смена уральского образовательного центра «Золотое сечение», в апреле 2018 года завершалась вторая: по итогам трехнедельного обучения по сверхшкольной программе несколько детей подписали отложенные трудовые контракты с IT-компаниями.



14:00 В рамках выставки ИННОПРОМ-2018 на Северной аэрационной станции МУП «Водоканал» состоится ввод в эксплуатацию турбовоздуходувки на магнитной левитации японской компании Kawasaki. В мероприятии примут участие генеральный директор МУП «Водоканал» Евгений Буженинов, член совета директоров, руководитель дивизиона энергетических систем Kawasaki Такахиро Хирао.

Напомним, решение об испытании нового оборудования в «полевых условиях» было принято на полях ИННПОРОМа-2017, страной-партнером которого стала Япония.

Инфраструктура Северной аэрационной станции позволит оценить эффективность и экономичность работы нового оборудования. В течение года после подписания соглашения новые партнеры Водоканала изготовили оборудование специально для САС, доставили в Екатеринбург, смонтировали, а специалисты Водоканала интегрировали новый элемент в общую систему.



14:30 На стенде Свердловской области состоится региональный тур Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Его участники: представители исполнительных органов власти Свердловской области, представительства АНО «АСИ по продвижению новых проектов» в Уральском федеральном округе.



14:30–15:30 Презентация проекта «Карта гостя Екатеринбурга». Карта гостя (citypass) — это карта привилегий, скидок и бонусов для гостей уральской столицы. Карта позволит туристам провести время в Екатеринбурге наиболее комфортно и выгодно. Она дает возможность посетить 29 музеев и галерей, сходить на экскурсию по историческому центру города и воспользоваться велопрокатом, а также предоставляет скидки и бонусы в 5 театрах, 6 сувенирных магазинах, 45 популярных ресторанах, кафе, кофейнях и барах. Всего в проекте около 80 участников, количество которых будет только увеличиваться — присоединиться может любой желающий. Мониторинг работы citypass позволит аналитикам сделать выводы о предпочтениях горожан и гостей уральской столицы.



15:15 Пройдет круглый стол «Музей XXI века и бизнес: перспективы сотрудничества в цифровую эпоху» с участием министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной, управляющего директора Фонда Гуманитарных Проектов Ивана Есина, директора «Мультимедийного исторического парка «Россия — моя история. Свердловская область» Натальи Прошиной и др. Речь на мероприятии пойдет о государственно-частном партнерстве в процессе внедрения цифровых технологий в деятельность музеев.



16:30 На стенде Свердловской области пройдет открытая сессия «Управление приоритетными проектами в пространственной среде цифровой экономики», участники которой обсудят вопросы ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере.