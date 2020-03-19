Общество
16:46 | 20.03.2020
Bitcoin (cc) MichaelWuensch
Что стоит за «борьбой» с биткоин-пирамидами?
На сегодняшний день в России отсутствуют официальные регуляторы криптовалютного рынка, которые бы на законном основании давали экспертное мнение о той или иной компании, определяя, где финансовая пирамида, а где реальное сообщество криптоэнтузиастов, которые пытаются заработать на современных технологиях – а не обмануть «вкладчиков», обещая золотые горы. Этим воспользовались различные эксперты, таковые на самом деле не являющиеся, а некоторые и вовсе пытающиеся монетизировать свое мнение.
Среди них – некий Виталий из Киева. Это популярный блогер, который, не имея ни какого профессионального образования, нигде не работает и даже этого не скрывает, ведя эфиры из своей квартиры в украинской столице (поэтому, даже если у российского правосудия появятся к нему вопросы, то дотянуться до него будет проблематично– киевский режим пригрел немало подобных деятелей). Виталий, не стесняясь, сам заявляет своей аудитории о том, что дает негативные «экспертные» оценки только тем криптосообществам, кто жадничает и не хочет финансировать его «работу». Те же, кто регулярно оплачивает его «блогерство», оказываются едва ли не рыцарями – он их не трогает, но только до тех пор, пока ему платят. Вот и весь бизнес - понятный и простой. В Уголовном кодексе РФ для таких находчивых деятелей даже есть статья 163 («Вымогательство»).
Другой любопытный персонаж – Алексей Макаров из Екатеринбурга, который тоже почему то считает себя экспертом, пытаясь искусственно сформировать мнение, что он – великий профессионал и разоблачитель пирамид. Еще совсем недавно о нем мало кто знал, да и он был в тени, занимаясь развитием фитнес-клуба на улице Восточной. Затем «физкультурник» Алексей превратился в активиста, и, оценив ситуацию на рынке, начал зарабатывать себе «баллы» перед народом, заявляя, что тот или иной сетевой бизнес – это пирамида.
В чем-то он даже оказался действительно прав. Летом 2019 года в Екатеринбурге задержали создателей российской биткоин-пирамиды — сообщества Pro100business («Про100Бизнес», партнер широко известного сетевого бизнеса AirBitClub). Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Но есть один момент: когда Алексей Макаров якобы открыл всем глаза на происходящее, клуб Pro100business на тот момент уже перестал выплачивать участникам прибыль, то есть он просто констатировал факт. Более того, в уголовном дел много расхождений, и это даже учел суд при вынесении меры пресечения организаторам сообщества, отпустив их домой.
В сети Интернет можно найти упоминание о том, что сейчас Алексей Макаров переключился на более успешный проект «PRIZM Spacebot». Получается, что остальные «пирамиды» перестали таковыми быть или Алексей Макаров их попросту перестал замечать? Версий может быть много – вплоть до сотрудничества (не исключено, что финансового, в виде неких пожертвований) Макарова с организаторами криптосообществ, которым, в одном случае, выгодно, чтобы об их проекте не всплывал негатив, а с другой для развития требуются атаки на конкурентов.
Добавим, что согласно сайту общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», Алексей Макаров состоит в совете свердловского регионального отделения. От имени этой организации в правоохранительные органы направляются заявления с целью дать оценку деятельности криптосообществ.
«Руководство регионального отделения «Опоры России» должно понимать, что у Макарова, возможно, свои личные интересы, а организация для него – один из инструментов «экспертной» деятельности. И чем закончится вся эта его общественная деятельность на ниве «борьбы» с «пирамидами», сейчас можно только предполагать», – выразил мнение один из собеседников издания, предложив отследить, какое из криптосообществ окажется под псевдонаездом Макарова в следующий раз.
Денис Стрельцов © «Вечерние ведомости»
Сегодня
17:16 | 20.03.2020
В маршруте автобуса №1 в Екатеринбурге добавились две остановки
16:15 | 20.03.2020
В Кольцово могут законсервировать зону международных авиалиний
15:50 | 20.03.2020
Музей истории Екатеринбурга будет публиковать на своем сайте лонгриды, подкасты и видео
15:33 | 20.03.2020
Свердловское УФАС проверит магазины на предмет завышения цен
15:08 | 20.03.2020
В столице Урала сократили количество автобусов на маршрутах
14:47 | 20.03.2020
В Екатеринбурге вынесли приговор водителю, сбившему трех пешеходов на улице Фурманова
14:33 | 20.03.2020
В результате взрыва газа в Перми погибла женщина
14:19 | 20.03.2020
Пропавшую 19-летнюю екатеринбурженку нашли мертвой
14:19 | 20.03.2020
В столице Прикамья появится четыре специальных медучреждения для размещения пациентов с пневмонией
14:00 | 20.03.2020
Высокинский внес отчет об исполнении бюджета-2019 на рассмотрение Екатеринбургской гордумы
13:44 | 20.03.2020
Лучшего плавильщика золота определили в АО «Уралэлектромедь»
13:39 | 20.03.2020
В Перми произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме
13:23 | 20.03.2020
В Свердловской области перешли на усиленный режим дезинфекции общественного транспорта
13:21 | 20.03.2020
Житель Пермского края вышел в суперфинал конкурса «Лидеры России»
12:58 | 20.03.2020
В Екатеринбурге из-за коронавируса на карантин закроется «Синара Центр»
12:43 | 20.03.2020
Пермским родителям советуют быть внимательнее к своим детям во время досрочных каникул
12:40 | 20.03.2020
В Екатеринбурге задержан второй подозреваемый в деле об убийстве архитектора Кротова
12:34 | 20.03.2020
В Перми проведен экспресс-ремонт 3,6 тысячи квадратных метров дорог
12:20 | 20.03.2020
ГИБДД Екатеринбурга за пару часов выявила более 50 нарушений ПДД при перевозке детей
12:10 | 20.03.2020
Сотрудники полиции и МЧС посетили неблагополучные семьи в Екатеринбурге
12:04 | 20.03.2020
В Прикамье листки нетрудоспособности можно будет оформить по телефону
11:56 | 20.03.2020
В выходные в Перми похолодает
11:39 | 20.03.2020
В Ирбите свердловчанин приговорен к реальному сроку за пьяное вождение
11:24 | 20.03.2020
В Нижнем Тагиле осуждены агрессивные преследователи наркоманов
10:55 | 20.03.2020
В Екатеринбурге еще на трех улицах будет запрещена остановка автомобилей
10:32 | 20.03.2020
В Свердловской области задержали банду наркодилеров
10:08 | 20.03.2020
В Екатринбурге огласят приговор виновнику резонансного ДТП на Фурманова
09:39 | 20.03.2020
Коронавирус скорректировал работу зоопарка в Екатеринбурге
09:18 | 20.03.2020
В Каменске-Уральском ищут без вести пропавшего пенсионера
09:09 | 20.03.2020
В России испытывают вакцину от коронавируса