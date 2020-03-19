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16:46 | 20.03.2020

Bitcoin (cc) MichaelWuensch

Что стоит за «борьбой» с биткоин-пирамидами?

За минувшие сутки криптовалюта подорожала на 15% – курс Bitcoin превысил $6000. Данное обстоятельство в очередной раз, особенно учитывая падение биржевых индексов и национальных валют, показало необходимость регулирования на законодательном уровне в РФ виртуальной денежной сферы. Пока законодатели еще продолжают дорабатывать национальный закон о цифровых финансовых активах, сферу регулируют различные «народные» регуляторы», механизмы влияния которых порой находятся на грани закона, а различные эксперты налдево и направо развешивают на криптосообщества ярлыки финансовых пирамид. Один из тех, кто считает себя экспертом в данной сфере – некий Алексей Макаров. Корреспондент veved.ru попытался разобраться, в чем состоит цель подобных «разоблачителей» и каков их истинный мотив.

На сегодняшний день в России отсутствуют официальные регуляторы криптовалютного рынка, которые бы на законном основании давали экспертное мнение о той или иной компании, определяя, где финансовая пирамида, а где реальное сообщество криптоэнтузиастов, которые пытаются заработать на современных технологиях – а не обмануть «вкладчиков», обещая золотые горы. Этим воспользовались различные эксперты, таковые на самом деле не являющиеся, а некоторые и вовсе пытающиеся монетизировать свое мнение.

Среди них – некий Виталий из Киева. Это популярный блогер, который, не имея ни какого профессионального образования, нигде не работает и даже этого не скрывает, ведя эфиры из своей квартиры в украинской столице (поэтому, даже если у российского правосудия появятся к нему вопросы, то дотянуться до него будет проблематично– киевский режим пригрел немало подобных деятелей). Виталий, не стесняясь, сам заявляет своей аудитории о том, что дает негативные «экспертные» оценки только тем криптосообществам, кто жадничает и не хочет финансировать его «работу». Те же, кто регулярно оплачивает его «блогерство», оказываются едва ли не рыцарями – он их не трогает, но только до тех пор, пока ему платят. Вот и весь бизнес - понятный и простой. В Уголовном кодексе РФ для таких находчивых деятелей даже есть статья 163 («Вымогательство»).

Другой любопытный персонаж – Алексей Макаров из Екатеринбурга, который тоже почему то считает себя экспертом, пытаясь искусственно сформировать мнение, что он – великий профессионал и разоблачитель пирамид. Еще совсем недавно о нем мало кто знал, да и он был в тени, занимаясь развитием фитнес-клуба на улице Восточной. Затем «физкультурник» Алексей превратился в активиста, и, оценив ситуацию на рынке, начал зарабатывать себе «баллы» перед народом, заявляя, что тот или иной сетевой бизнес – это пирамида.

В чем-то он даже оказался действительно прав. Летом 2019 года в Екатеринбурге задержали создателей российской биткоин-пирамиды — сообщества Pro100business («Про100Бизнес», партнер широко известного сетевого бизнеса AirBitClub). Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Но есть один момент: когда Алексей Макаров якобы открыл всем глаза на происходящее, клуб Pro100business на тот момент уже перестал выплачивать участникам прибыль, то есть он просто констатировал факт. Более того, в уголовном дел много расхождений, и это даже учел суд при вынесении меры пресечения организаторам сообщества, отпустив их домой.

В сети Интернет можно найти упоминание о том, что сейчас Алексей Макаров переключился на более успешный проект «PRIZM Spacebot». Получается, что остальные «пирамиды» перестали таковыми быть или Алексей Макаров их попросту перестал замечать? Версий может быть много – вплоть до сотрудничества (не исключено, что финансового, в виде неких пожертвований) Макарова с организаторами криптосообществ, которым, в одном случае, выгодно, чтобы об их проекте не всплывал негатив, а с другой для развития требуются атаки на конкурентов.

Добавим, что согласно сайту общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», Алексей Макаров состоит в совете свердловского регионального отделения. От имени этой организации в правоохранительные органы направляются заявления с целью дать оценку деятельности криптосообществ.

«Руководство регионального отделения «Опоры России» должно понимать, что у Макарова, возможно, свои личные интересы, а организация для него – один из инструментов «экспертной» деятельности. И чем закончится вся эта его общественная деятельность на ниве «борьбы» с «пирамидами», сейчас можно только предполагать», – выразил мнение один из собеседников издания, предложив отследить, какое из криптосообществ окажется под псевдонаездом Макарова в следующий раз.

Денис Стрельцов © «Вечерние ведомости»

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