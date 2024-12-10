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В Североуральске при горном ударе погиб шахтёр
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня, 12 декабря, в одной из шахт Североуральска произошло обрушение горных пород. В результате происшествия погиб рабочий. В свердловском МЧС сообщают, что трагедия произошла на шахте «Ново-Кальинская».
По данным спасателей, обрушение произошло из-за горного удара на горизонте шахты -1160 метров. На аварийном участке в момент ЧП находились два работника. Один из них успел эвакуироваться, а второй оказался под завалами. К сожалению, он погиб.
В прокуратуре региона сообщают, что его вызволили из завалов, но при подъёме на поверхность его самочувствие ухудшилось. Несмотря на реанимационные мероприятия он скончался. Погибший было 25 лет. Он был горнорабочим очистного забоя. Сейчас ведомство намерено проверить как на шахте соблюдалась безопасность.
Свою проверку также проводит СК. Следователи проверят предприятие на предмет статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть человека).
По данным спасателей, обрушение произошло из-за горного удара на горизонте шахты -1160 метров. На аварийном участке в момент ЧП находились два работника. Один из них успел эвакуироваться, а второй оказался под завалами. К сожалению, он погиб.
В прокуратуре региона сообщают, что его вызволили из завалов, но при подъёме на поверхность его самочувствие ухудшилось. Несмотря на реанимационные мероприятия он скончался. Погибший было 25 лет. Он был горнорабочим очистного забоя. Сейчас ведомство намерено проверить как на шахте соблюдалась безопасность.
Свою проверку также проводит СК. Следователи проверят предприятие на предмет статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть человека).
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