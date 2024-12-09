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В Верхней Пышме на ледовое арене за «Кубок Урала» сразились юные хоккеисты
Фото предоставлено организаторами турнира
В Верхней Пышме завершился детский хоккейный турнир «Кубок Урала», в котором участвовали 200 юных спортсменов в возрасте 10-11 лет из шести регионов России и из Казахстана.
Победу в борьбе за первое место одержала команда из Верхней Пышмы. Им уступили ребята из Красноуральска. Третьими стали юноши из Новосибирска.
Юных хоккеистов поддерживали родные и близкие как с трибун, так и в социальных сетях во время прямых трансляций, а между матчами дети из разных команд вместе ходили по музеям, в том числе военной, автомобильной, авиационной техники, также спортсмены посещали лётную школу и планетарий.
Турнир был организован благотворительным фондом «Дети России» совместно с ассоциацией «Спортивно Патриотический Клуб «ФОРПОСТ», СРОО «Ладья», РОО «Федерация хоккея Свердловской области» при поддержке министерства физической культуры и спорта Свердловской области. Также в организации матча помогали студенты из волонтёрского штаба Технического университета Верхняя Пышма.
Победу в борьбе за первое место одержала команда из Верхней Пышмы. Им уступили ребята из Красноуральска. Третьими стали юноши из Новосибирска.
Юных хоккеистов поддерживали родные и близкие как с трибун, так и в социальных сетях во время прямых трансляций, а между матчами дети из разных команд вместе ходили по музеям, в том числе военной, автомобильной, авиационной техники, также спортсмены посещали лётную школу и планетарий.
«Такие турниры дают возможность знакомиться друг с другом и развивать такой замечательный спорт, как хоккей. Связи, которыми вы здесь обменяетесь со сверстниками из других регионов, в будущем будут помогать вашей дружбе, общению и нашей общей работе над процветанием страны»,
– считает полномочный представитель президента РФ в УрФО Артём Жога.
Турнир был организован благотворительным фондом «Дети России» совместно с ассоциацией «Спортивно Патриотический Клуб «ФОРПОСТ», СРОО «Ладья», РОО «Федерация хоккея Свердловской области» при поддержке министерства физической культуры и спорта Свердловской области. Также в организации матча помогали студенты из волонтёрского штаба Технического университета Верхняя Пышма.
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