Леди с нетрезвым умом устроила ДТП на Малышева в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Накануне вечером в Екатеринбурге возле дома по улице Малышева, 158 произошла авария. Hyundai Creta врезалась сначала в 77-й автобус, а потом в стену самого дома.К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.Как оказалось, за рулём машины была 66-летняя дама, взявшаяся за «баранку» после крепких напитков. Прибор алкотестера показал наличие 0,990 мг/л в выдыхаемом воздухе, когда прибывшие на место ДТП инспекторы провели освидетельствование.«Автолюбительницу привлекли по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, а транспортное средство помещено на специализированную стоянку», – рассказали в областном УГБИДД.