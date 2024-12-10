Возрастное ограничение 18+
Леди с нетрезвым умом устроила ДТП на Малышева в Екатеринбурге
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Накануне вечером в Екатеринбурге возле дома по улице Малышева, 158 произошла авария. Hyundai Creta врезалась сначала в 77-й автобус, а потом в стену самого дома.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Как оказалось, за рулём машины была 66-летняя дама, взявшаяся за «баранку» после крепких напитков. Прибор алкотестера показал наличие 0,990 мг/л в выдыхаемом воздухе, когда прибывшие на место ДТП инспекторы провели освидетельствование.
«Автолюбительницу привлекли по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, а транспортное средство помещено на специализированную стоянку», – рассказали в областном УГБИДД.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Как оказалось, за рулём машины была 66-летняя дама, взявшаяся за «баранку» после крепких напитков. Прибор алкотестера показал наличие 0,990 мг/л в выдыхаемом воздухе, когда прибывшие на место ДТП инспекторы провели освидетельствование.
«Автолюбительницу привлекли по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, а транспортное средство помещено на специализированную стоянку», – рассказали в областном УГБИДД.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области автогрейдер врезался в забор из-за того, что водителю стало плохо
07 декабря 2024
07 декабря 2024