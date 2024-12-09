Краснотурьинский пристав спас пенсионера от телефонных мошенников

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Краснотурьинске судебный пристав спас пожилого мужчину, который отказывался слушать своих братьев и, закрывшись в машине, вёл разговор по телефону с мошенниками.Свидетелем этой сцены невольно стал пристав Алексей Живаев, выполнявший обход прилегающей к суду территории. Громкий разговор двух мужчин возле припаркованного автомобиля привлёк его внимание, и он подошёл, чтобы поинтересоваться. Мужчины рассказали ему, что за рулём машины сидит их старший брат-пенсионер, который заблокировал двери транспортного средства и разговаривает с кем-то по телефону.Живаев сразу почувствовал неладное и заглянул в машину. Там, на пассажирском сидении, он заметил документы, в том числе удостоверяющие личность. Догадываясь, что пенсионер оказался заложником какой-то нехорошей истории, он постучал ему в окно, представился, предъявив служебное удостоверение, попросил заглушить автомобиль, открыть двери и объяснить, что у него произошло. Пожилой мужчина рассказал, что ему позвонил некто, представившийся сотрудником ФСБ, который стал требовать от него выполнить определённые действия. Больше судебному приставу знать и не нужно было. Он забрал у пенсионера телефон и сам стал говорить с этим «сотрудником ФСБ», которым на самом деле был обыкновенный мошенник.Отключив телефон, Алексей Живаев передал его обратно хозяину и объяснил, что такие звонки поступают только от мошенников, и посоветовал звонить в полицию, если есть сомнения. Братьям же пожилого мужчины он порекомендовал не оставлять пенсионера одного, так как телефонные мошенники бывают очень настойчивыми и имеют привычку долго не оставлять в покое своих жертв.