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В свердловских пожарах вновь погибли двое
Фото: Вечерние Ведомости
В среду на территории Свердловской области случилось вдвое меньше пожаров, чем во вторник. Но скорбный итог их ровно такой же — двое погибших.
Согласно сводкам МЧС, за минувшие сутки в населённых пунктах Свердловской области вспыхивало девять раз, трижды — в жилом секторе. Масштабнее всего горело в посёлке Троицком Талицкого городского округа: там на улице Болотникова, разгулявшись на площади в 70 квадратных метров, огонь «сожрал» гараж и стоявший в нём легковой автомобиль. Автовладелец самостоятельно пытался спасти имущество, но только обгорел и был госпитализирован. Пожар потушили специалисты числом 11 человек. На это им понадобилось полчаса.
Пытавшийся спасти машину житель Троицкого хотя бы остался жив. А вот сельская жительница из Покровского Артёмовского городского округа возгорания своего частного дома не пережила. Её тело пожарные обнаружили после того, как побороли последний язык пламени и разбирали сгоревшие конструкции.
Второй погибший в среду погорелец — житель Новой Ляли. Там тоже горел частный дом. И хоть девять пожарных справились с огнём всего за 15 минут, найденный на пепелище человек был к тому времени мёртв.
Согласно сводкам МЧС, за минувшие сутки в населённых пунктах Свердловской области вспыхивало девять раз, трижды — в жилом секторе. Масштабнее всего горело в посёлке Троицком Талицкого городского округа: там на улице Болотникова, разгулявшись на площади в 70 квадратных метров, огонь «сожрал» гараж и стоявший в нём легковой автомобиль. Автовладелец самостоятельно пытался спасти имущество, но только обгорел и был госпитализирован. Пожар потушили специалисты числом 11 человек. На это им понадобилось полчаса.
Пытавшийся спасти машину житель Троицкого хотя бы остался жив. А вот сельская жительница из Покровского Артёмовского городского округа возгорания своего частного дома не пережила. Её тело пожарные обнаружили после того, как побороли последний язык пламени и разбирали сгоревшие конструкции.
Второй погибший в среду погорелец — житель Новой Ляли. Там тоже горел частный дом. И хоть девять пожарных справились с огнём всего за 15 минут, найденный на пепелище человек был к тому времени мёртв.
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