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От неуловимой собачьей стаи в Екатеринбурге пострадал ещё один человек
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
От собачьей стаи, которая с осени кошмарит жителей Екатеринбурге во Втузгородке и Пионерском, пострадал ещё один человек. В прокуратуре пообещали снова проверить как подрядная организация выполняет условия контракта по отлову безнадзорных животных.
Сегодня издание ЕАН сообщило о мужчине, на которого в районе улиц Студенческая – Комсомольская напали собаки, когда он гулял со своим стаффордом. В итоге ему пришлось отбиваться.
На эту собачью стаю местные жители жалуются уже очень давно, но ситуация не меняется. Из-за этого люди боятся выходить на улицу.
В «Спецавтобазе» утверждают, что они уже поймали 14 собак, отметив, что животных подкармливают рабочие торговых баз и складских помещений. Ранее в организации говорили, что не могут найти собак, на которых жалуются екатеринбуржцы.
Там также попросили все жалобы на безнадзорных животных направлять в администрацию города, так как именно от неё они получают информацию о собаках, которых нужно поймать.
Сегодня издание ЕАН сообщило о мужчине, на которого в районе улиц Студенческая – Комсомольская напали собаки, когда он гулял со своим стаффордом. В итоге ему пришлось отбиваться.
На эту собачью стаю местные жители жалуются уже очень давно, но ситуация не меняется. Из-за этого люди боятся выходить на улицу.
В «Спецавтобазе» утверждают, что они уже поймали 14 собак, отметив, что животных подкармливают рабочие торговых баз и складских помещений. Ранее в организации говорили, что не могут найти собак, на которых жалуются екатеринбуржцы.
«Выезды по этому адресу поставлены в регулярный график объездов, в ближайшее время направим дополнительную бригаду отлова на данную точку»,
– заявили в компании.
Там также попросили все жалобы на безнадзорных животных направлять в администрацию города, так как именно от неё они получают информацию о собаках, которых нужно поймать.
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