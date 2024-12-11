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В свердловском МЧС предупреждают о метелях 13 декабря
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Завтра, 13 декабря, в Свердловской области ожидаются сильные снегопады и метели. Об этом предупреждают в региональном управлении МЧС.
В связи с непогодой спасатели советуют отказываться от туристических походов в лес и дальних поездок на личном транспорте.
Напоминаем, при ЧП нужно звонить в экстренные службы но номеру «112».
В связи с непогодой спасатели советуют отказываться от туристических походов в лес и дальних поездок на личном транспорте.
«При необходимости загородной поездки положи в машину лопату, трос, топор, заряженный телефон и одежду по сезону, не забудь термос с горячим чаем»,
– советуют в МЧС.
Напоминаем, при ЧП нужно звонить в экстренные службы но номеру «112».
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