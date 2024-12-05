Почти 50 тысяч обращений поступило свердловскому омбудсмену с начала 2024 года

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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С начала 2024 года свердловский уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова получила от жителей региона 49 тысяч обращений по разным вопросам. Об этом она рассказала на пресс-конференции ТАСС.По её словам, в прошлом году она получила 41 тысячу обращений, а уже в этом их количество может достичь 50 тысяч. Мерзлякова также рассказала, что в 2024 году 45% обращений касались темы боевых действий. Кроме этого, люди задавали вопросы о жилье и спрашивали про переселение из аварийным зданий.Говоря о своих планах на 2025 года, свердловский омбудсмен заявила о первоочередной работе над гражданскими правами.