С полным рюкзаком неоплаченных товаров пыталась выйти из ТЦ жительница Уралмаша

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге приключилась история с ловкой дамой, которая решила, что обмануть систему проще простого. Всё началось вечером, когда в торговом центре на улице 22-го Партсъезда сработала тревожная кнопка. Сигнал приняли дежурные Росгвардии, и экипаж отправился на место.Оказалось, охранники магазина заметили женщину, которая пыталась пронести мимо кассы товар, не заплатив за него.Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, росгвардейцы убедились, что посетительница зашла в магазин с рюкзаком, аккуратно сложила его в покупательскую корзину, а потом тихонько переместила внутрь икру, фрукты, колбасу, ликёр и даже косметику. Для отвода глаз она взяла упаковку кукурузных палочек и салфетки. Но фокус не удался. Бдительные охранники остановили женщину прямо у касс.Задержанной оказалась 42-летняя жительницей микрорайона Уралмаш. В отделении полиции выяснилось, что это была далеко не первая её попытка «тихушного» шопинга. По этой же схеме она успела похитить товар на общую сумму более 70 тысяч рублей, совершим девять краж! Но теперь серии этих наглых преступлений наступил конец. Против дамы возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного Кодекса РФ.