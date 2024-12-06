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ГИБДД Екатеринбурга объявила челлендж «Научи ребёнка ПДД»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбургская ГАИ запустила челлендж «Научи ребёнка правилам дорожного движения», в рамках которого жителям уральской столицы предлагают снять видео или сделать фотографии на тему безопасного поведения на дороге.
Отмечается, что если работа выполняется в формате видео, то оно не должно превышать 30 секунд.
Также в условиях челленджа указано, что необходимо подписаться на аккаунт ГИБДД во ВКонтакте и Телеграме и отправить в «предложенное» группы во ВКонтакте свою работу с хэштегом #НаучиРебенкаПДД.
Принимать будут как индивидуальные, так и коллективные работы. В первом случае нужно будет указать фамилию и имя, а во втором – школу или детский сад.
Победителей челленджа будут определять по количеству лайков. Однако окончательное решение о выборе лучших работ примут сами сотрудники ГИБДД. Тех, кто справится лучше всего, обещают наградить дипломами и приятными подарками.
«Работа должна наглядно демонстрировать правила безопасного поведения вблизи и на проезжей части дороги, а также содержать предостережения об опасности зимних развлечений около дороги»,
– рассказывают в городской ГИБДД.
Отмечается, что если работа выполняется в формате видео, то оно не должно превышать 30 секунд.
Также в условиях челленджа указано, что необходимо подписаться на аккаунт ГИБДД во ВКонтакте и Телеграме и отправить в «предложенное» группы во ВКонтакте свою работу с хэштегом #НаучиРебенкаПДД.
Принимать будут как индивидуальные, так и коллективные работы. В первом случае нужно будет указать фамилию и имя, а во втором – школу или детский сад.
Победителей челленджа будут определять по количеству лайков. Однако окончательное решение о выборе лучших работ примут сами сотрудники ГИБДД. Тех, кто справится лучше всего, обещают наградить дипломами и приятными подарками.
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