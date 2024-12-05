Библиотекарь из Екатеринбурга победил на всероссийском конкурсе «Искусный глагол»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Библиотекарь Руслан Хисамутдинов из Екатеринбурга стал победителем всероссийского конкурса профессионального мастерства для журналистов и блогеров «Искусный глагол». Жюри высоко оценили его выпуск «Спасти и сохранить: реставраторы в эпоху нейросетей и фотошопа» подкаста «Шёпоты и книги».В этом выпуске Руслан Хисамутдинов взял интервью у реставраторов Максима Малых из екатеринбургской библиотеки имени Белинского и Виктории Ефименко из Музея имени Врубеля в Омске, обсудив с ними современные технологии и их влияние на сохранение культурного наследия. Памятное свидетельство о победе в конкурсе Хисамутдинову вручил лично генеральный директор государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, отметивший вклад библиотекаря в популяризацию культуры и искусства.Подкаст «Шёпоты и книги» выпускается с 2021 года. Вместе с Русланом Хисамутдиновым выпуски записывает его коллега Ирина Елисейкина. В своём подкасте они говорят о «тайной жизни» библиотек, рассказывая об их работе и тех деталях, о которых обычные обыватели парой даже не догадываются.Конкурс «Искусный глагол» проводится Фондом «Про Арте» в рамках благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина.