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Библиотекарь из Екатеринбурга победил на всероссийском конкурсе «Искусный глагол»

14.59 Четверг, 12 декабря 2024
Фото: Александр Бронников / Екатеринбург.рф
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Библиотекарь Руслан Хисамутдинов из Екатеринбурга стал победителем всероссийского конкурса профессионального мастерства для журналистов и блогеров «Искусный глагол». Жюри высоко оценили его выпуск «Спасти и сохранить: реставраторы в эпоху нейросетей и фотошопа» подкаста «Шёпоты и книги».

В этом выпуске Руслан Хисамутдинов взял интервью у реставраторов Максима Малых из екатеринбургской библиотеки имени Белинского и Виктории Ефименко из Музея имени Врубеля в Омске, обсудив с ними современные технологии и их влияние на сохранение культурного наследия. Памятное свидетельство о победе в конкурсе Хисамутдинову вручил лично генеральный директор государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, отметивший вклад библиотекаря в популяризацию культуры и искусства.

Подкаст «Шёпоты и книги» выпускается с 2021 года. Вместе с Русланом Хисамутдиновым выпуски записывает его коллега Ирина Елисейкина. В своём подкасте они говорят о «тайной жизни» библиотек, рассказывая об их работе и тех деталях, о которых обычные обыватели парой даже не догадываются.

Конкурс «Искусный глагол» проводится Фондом «Про Арте» в рамках благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:02 В Североуральске при горном ударе погиб шахтёр
14:59 Библиотекарь из Екатеринбурга победил на всероссийском конкурсе «Искусный глагол»
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11:28 Из-за IPhone 16 в «зелёном» коридоре Кольцово остановили двух пассажиров
11:14 На игре «Уралочки» в ДИВСе 13 декабря будут собирать средства для поддержки ментально особенных людей
10:33 Россельхознадзор уличил в фальсификации екатеринбургского производителя сливочного масла
10:10 Краснотурьинский пристав спас пенсионера от телефонных мошенников
09:30 Леди с нетрезвым умом устроила ДТП на Малышева в Екатеринбурге
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20:47 За погибших летом медведей расплатилась Свердловская дирекция тяги
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