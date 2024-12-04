За убийство из ревности екатеринбургский суд отправил челябинца в колонию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Семь с половиной лет колонии строгого режима получил уроженец Челябинской области за смертельное избиение знакомого. Конфликт произошёл на фоне ревности и употребления алкоголя в одной из квартир на Уралмаше.Преступление было совершено в Екатеринбурге вечером 2 марта 2024 года. В одной из квартир микрорайона Уралмаш проходила попойка, участником которой был и ныне осужденный челябинец. В какой-то момент из-за выпитого мужчина заснул, а когда проснулся, узнал от сожительницы, что его собутыльник якобы вел себя неподобающим образом. Это и стало причиной агрессии.Вооружившись предметом, похожим на бейсбольную биту, ревнивец вышел на улицу и напал на потерпевшего у подъезда. Первый удар не стал последним: завязалась погоня, которая закончилась жестоким избиением на земле между домами. Жертва получила как минимум 10 ударов по голове и туловищу. Когда оба вернулись в квартиру, израненный мужчина извинился перед женщиной, но это его уже не спасло. Нанесённые ему травмы были такие серьёзные, что потерпевшего госпитализировали, а спустя 22 дня он скончался в больнице от множественных переломов ребер, разрывов внутренних органов и осложнений.Осужденный на суде заявил, что бил жертву руками и не использовал биту, однако суд не поверил его словам. Несмотря на отсутствие полного признания вины, предоставленные доказательства оказались достаточно убедительными для вынесения обвинительного приговора.Орджоникидзевский суд Екатеринбурга приговорил 32-летнего уроженца Челябинской области к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Решение суда пока не вступило в силу, но стало важным напоминанием о том, что вспышки неконтролируемой агрессии могут привести к трагическим последствиям для всех сторон конфликта.