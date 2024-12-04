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За убийство из ревности екатеринбургский суд отправил челябинца в колонию

20.49 Четверг, 12 декабря 2024
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
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Семь с половиной лет колонии строгого режима получил уроженец Челябинской области за смертельное избиение знакомого. Конфликт произошёл на фоне ревности и употребления алкоголя в одной из квартир на Уралмаше.

Преступление было совершено в Екатеринбурге вечером 2 марта 2024 года. В одной из квартир микрорайона Уралмаш проходила попойка, участником которой был и ныне осужденный челябинец. В какой-то момент из-за выпитого мужчина заснул, а когда проснулся, узнал от сожительницы, что его собутыльник якобы вел себя неподобающим образом. Это и стало причиной агрессии.

Вооружившись предметом, похожим на бейсбольную биту, ревнивец вышел на улицу и напал на потерпевшего у подъезда. Первый удар не стал последним: завязалась погоня, которая закончилась жестоким избиением на земле между домами. Жертва получила как минимум 10 ударов по голове и туловищу. Когда оба вернулись в квартиру, израненный мужчина извинился перед женщиной, но это его уже не спасло. Нанесённые ему травмы были такие серьёзные, что потерпевшего госпитализировали, а спустя 22 дня он скончался в больнице от множественных переломов ребер, разрывов внутренних органов и осложнений.

Осужденный на суде заявил, что бил жертву руками и не использовал биту, однако суд не поверил его словам. Несмотря на отсутствие полного признания вины, предоставленные доказательства оказались достаточно убедительными для вынесения обвинительного приговора.

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга приговорил 32-летнего уроженца Челябинской области к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Решение суда пока не вступило в силу, но стало важным напоминанием о том, что вспышки неконтролируемой агрессии могут привести к трагическим последствиям для всех сторон конфликта.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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20:49 За убийство из ревности екатеринбургский суд отправил челябинца в колонию
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19:58 С полным рюкзаком неоплаченных товаров пыталась выйти из ТЦ жительница Уралмаша
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18:47 «Уралуправтодор» предупредил водителей о сложных ситуациях на свердловских дорогах
17:46 От неуловимой собачьей стаи в Екатеринбурге пострадал ещё один человек
17:11 В Нижнем Тагиле виновник ДТП выплатит 12-летней девочке 100 тысяч рублей за оставленные травмы
16:47 В 2025 году власти Екатеринбурга обещают обновить спортивные площадки в десяти дворах
16:24 ГИБДД Екатеринбурга объявила челлендж «Научи ребёнка ПДД»
16:02 В Североуральске при горном ударе погиб шахтёр
14:59 Библиотекарь из Екатеринбурга победил на всероссийском конкурсе «Искусный глагол»
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13:39 Почти 50 тысяч обращений поступило свердловскому омбудсмену с начала 2024 года
13:12 В Дегтярске четверо детей надышались угарным газом
12:36 В Верхней Пышме на ледовое арене за «Кубок Урала» сразились юные хоккеисты
11:28 Из-за IPhone 16 в «зелёном» коридоре Кольцово остановили двух пассажиров
11:14 На игре «Уралочки» в ДИВСе 13 декабря будут собирать средства для поддержки ментально особенных людей
10:33 Россельхознадзор уличил в фальсификации екатеринбургского производителя сливочного масла
10:10 Краснотурьинский пристав спас пенсионера от телефонных мошенников
09:30 Леди с нетрезвым умом устроила ДТП на Малышева в Екатеринбурге
21:42 Екатеринбурженка третий год подряд входит в число самых популярных порномоделей
20:47 За погибших летом медведей расплатилась Свердловская дирекция тяги
20:15 Выставка новогодних игрушек работает в екатеринбургском магазине-музее
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19:16 Более сотни тысяч рублей лишился сорвавший пломбу со счётчика екатеринбуржец
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