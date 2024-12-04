Россельхознадзор уличил в фальсификации екатеринбургского производителя сливочного масла

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Специалисты уральского межрегионального управления Россельхознадзора подозревают производителя сливочного масла из Екатеринбурга в подмене молочных жиров растительными. На этом ранее его уже ловили.Речь идёт об индивидуальном предпринимателе Мухамадееве М.Ф. Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ведомства, только в прошлом месяце управление Россельхознадзора признало недействительным девять деклараций соответствии на масло сладко-сливочное несолёное «Крестьянское», «Традиционное», «Домашнее» «Башкирское», «Белорусское благополучие», «Масло сладко-сливочное с вкусовыми компонентами», «Масло топленое» из-за того, что все испытания образцов проводились в лаборатории, не имеющей аккредитации, в связи с чем и возникли сомнения.