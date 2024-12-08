Из-за IPhone 16 в «зелёном» коридоре Кольцово остановили двух пассажиров

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В «зелёном» коридоре Кольцово остановили 23-летнего челябинца и 26-летнюю екатеринбурженку, прилетевших из ОАЭ. У них в багаже таможенники обнаружили IPhone 16, и не один, а сразу 15.Общая стоимость гаджетов превышала 1,7 миллиона рублей. Их количество и наличие фирменной упаковки явно указывали на закупку телефонов для коммерческих целей – в таком случае технику обязательно нужно декларировать. Таможенникам же молодые люди заявили, что они якобы приобрели телефоны в качестве подарков родственникам.Оправдания специалисты таможенного контроля слушать не стали и изъяли товар, отправив его на склад. Сейчас нарушителям грозят штрафы.