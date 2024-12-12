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«Уралуправтодор» предупредил водителей о сложных ситуациях на свердловских дорогах
Фото: Юлия Кольтенберг
Федеральное казённое учреждение «Уралуправтодор» обратилось к водителям с предупреждением о том, что в ближайшие дни ситуация на свердловских дорогах усложнится. Связанно это с изменяющимися погодными условиями.
Предупреждение от «Уралуправтодора» касается трёх ближайших дней — 13, 14 и 15 декабря. Особенно неблагоприятные погодные явления ожидаются завтра, 13 декабря. Как уже писали Вечерние Ведомости, в этот день синоптики прогнозируют сильные метели. При этом, будет облачно, а, значит, видимость на дорогах станет сильно сниженной.
В грядущие выходные, 14 и 15 декабря, должно обойтись хотя бы без ветров и метелей, но местами ожидается снег, да и облачность только-только начнёт рассасываться.
Как сообщает «Уралуправтодор», силами подрядных организаций на федеральных трассах проводится превентивная обработка во избежание гололёда. Дорожная техника работает круглосуточно.
Предупреждение от «Уралуправтодора» касается трёх ближайших дней — 13, 14 и 15 декабря. Особенно неблагоприятные погодные явления ожидаются завтра, 13 декабря. Как уже писали Вечерние Ведомости, в этот день синоптики прогнозируют сильные метели. При этом, будет облачно, а, значит, видимость на дорогах станет сильно сниженной.
В грядущие выходные, 14 и 15 декабря, должно обойтись хотя бы без ветров и метелей, но местами ожидается снег, да и облачность только-только начнёт рассасываться.
Как сообщает «Уралуправтодор», силами подрядных организаций на федеральных трассах проводится превентивная обработка во избежание гололёда. Дорожная техника работает круглосуточно.
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