На игре «Уралочки» в ДИВСе 13 декабря будут собирать средства для поддержки ментально особенных людей

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге с продажи шопперов собрали более 100 тысяч рублей, чтобы поддержать ментально особенных людей. И будут собирать ещё. Завтра в ДИВСе пойдёт игра волейбольного клуба «Уралочка», во время которой продажа благотворительного мерча продолжится.Как рассказали в редакции ЕАН, которая реализуют этот благотворительный проект вместе с «Уралочкой» и «Лигой поддержки молодёжи с ментальной инвалидностью», вместе они создали сумки, на которые нанесены работы «особенных художников», а также провели фотосессию спортсменок клуба с шопперами.Такие сумки уже продавали на игре волейболисток 9 декабря, когда удалось собрать более 100 тысяч рублей. Все эти средства были переданы «Лиге» для помощи молодым людям с особенностями ментального здоровья.Следующая игра, на которой можно будет приобрести шопперы, пройдёт завтра, 13 декабря, в ДИВСе.