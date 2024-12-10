Украшения на эко-тему создала студентка УрГАХУ

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Печальные новости о том, что летом 2024 года в восьми реках Свердловской области специалистами было обнаружено рекордное загрязнение металлами, сподвигло студентку Уральского государственного архитектурно-художественного университета на создание серии колец. «Серия посвящается уральским рекам, ставшим зелёными из-за добычи меди», — поясняют в вузе.Своей коллекции колец Анна Кислякова дала название «Кислая вода». У каждого из колец тоже есть своё, отдельное название. Некоторые из них названы в честь отравленных уральских рек — «Ивдель», «Сосьва», «Ольховка». А, например, бронзовое кольцо, украшенное раковиной устрицы, называется «Концентрация309». Оно самое крупное в наборе, а своим названием напоминает о том, что в реке Сосьва концентрация меди превышает предельно допустимый уровень в 309 раз.Коллекцию колец «Кислая вода» Анна Кислякова создавала под руководством доцента кафедры декоративно-прикладного искусства Ольги Береговой. Сейчас экологические кольца выставлены в Музее камнерезного и ювелирного искусства, как часть экспозиции «Металл, камень, идея». Полюбоваться на них там можно до 12 января.