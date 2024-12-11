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В Дегтярске четверо детей надышались угарным газом
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области четверо детей из Дегтярска попали в больницу с подозрением на отправление угарным газом. Прокуратура уже проводит проверку.
Как сообщили в областной прокуратуре, детей 2008, 2010, 2013 и 2024 годов рождения привезли в больницу минувшей ночью. Состояние троих оценивается как удовлетворительное, один ребёнок в тяжёлом состоянии. Вместе с ними дома была их мама, но она не пострадала.
По предварительным данным, причиной отравления стала неисправность датчика автоматического отключения газовой колонки. Также прибывшие на вызов специалисты установили, что дымоход был забит изнутри.
Семья считается благополучной. На учёте в органах системы профилактики не состоит.
Как сообщили в областной прокуратуре, детей 2008, 2010, 2013 и 2024 годов рождения привезли в больницу минувшей ночью. Состояние троих оценивается как удовлетворительное, один ребёнок в тяжёлом состоянии. Вместе с ними дома была их мама, но она не пострадала.
По предварительным данным, причиной отравления стала неисправность датчика автоматического отключения газовой колонки. Также прибывшие на вызов специалисты установили, что дымоход был забит изнутри.
Семья считается благополучной. На учёте в органах системы профилактики не состоит.
«По результатам проверки будет дана оценка действиям уполномоченных органов и организаций по обследованию дымоходов и вентиляционных каналов дома, осмотру газового оборудования»,
– сообщили в ведомстве.
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